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10:16 (мск), источник: Zakon.kz

В Алматы группа молодых людей провалилась в подвал во время игры-квест

В результате падения участники игры с различными травмами и ушибами были доставлены в больницу города.

Источник: Zakon.kz

В Алматы группа молодых людей провалилась в подвал во время игры-квест, сообщает Zakon.kz.

Данную информацию подтвердили в пресс-службе КЧС МВД РК.

«Инцидент произошел в микрорайоне Каргалы, в бывшем здании Кооптехникум по адресу улица Кенесары хана, 67. Во время прохождения игры Хоррор-квест в нефункционирующим 3-х этажном здание на первом этаже провалился пол, в результате чего группа из 7 человек упала в подвальное помещение», — сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК.

В результате падения участники игры с различными травмами и ушибами были доставлены в больницу города. Позже их отпустили.

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