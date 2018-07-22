В Алматы группа молодых людей провалилась в подвал во время игры-квест
В результате падения участники игры с различными травмами и ушибами были доставлены в больницу города.
В результате падения участники игры с различными травмами и ушибами были доставлены в больницу города.
В Алматы группа молодых людей провалилась в подвал во время
Данную информацию подтвердили в
«Инцидент произошел в микрорайоне Каргалы, в бывшем здании Кооптехникум по адресу улица Кенесары хана, 67. Во время прохождения игры
В результате падения участники игры с различными травмами и ушибами были доставлены в больницу города. Позже их отпустили.