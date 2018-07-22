В Алматы группа молодых людей провалилась в подвал во время игры-квест, сообщает Zakon.kz.

«Инцидент произошел в микрорайоне Каргалы, в бывшем здании Кооптехникум по адресу улица Кенесары хана, 67. Во время прохождения игры Хоррор-квест в нефункционирующим 3-х этажном здание на первом этаже провалился пол, в результате чего группа из 7 человек упала в подвальное помещение», — сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК.