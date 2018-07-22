В Новосибирске загорелась гостиница «Mirotel»

Источник: Sibnovosti.ru

В Ленинском районе Новосибирска произошел пожар в гостинице «Mirotel». Отель расположен в центре Левобережья на проспекте Карла Маркса. Как сообщает паблик АСТ-54, возгорание произошло в воскресенье утром. Очевидцы увидели дым, выходящий из окон здания.

«Мимо ехали, увидели дым. Зашел, сказал охране, что задымление сильное, они были не в курсе. Вызвали пожарных сами, пока они решались пойти проверить наверх», — пишет житель Новосибирска Игорь Васильев.

Официальных данных о причинах возгорания пока нет. Представители гостиницы на странице отеля в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали свою версию происшествия.

«Сегодня в гостиничном комплексе Mirotel произошло задымление внутри воздуховода. Предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности гостей и персонала. Пожарные уехали, эвакуация завершена — гости вернулись в номера. Жертв и пострадавших нет. Отель работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.