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09:55 (мск), источник: Sibnovosti.ru

В Новосибирске загорелась гостиница «Mirotel»

Посетителей и персонал эвакуировали.

Источник: Sibnovosti.ru

В Ленинском районе Новосибирска произошел пожар в гостинице «Mirotel». Отель расположен в центре Левобережья на проспекте Карла Маркса. Как сообщает паблик АСТ-54, возгорание произошло в воскресенье утром. Очевидцы увидели дым, выходящий из окон здания.

«Мимо ехали, увидели дым. Зашел, сказал охране, что задымление сильное, они были не в курсе. Вызвали пожарных сами, пока они решались пойти проверить наверх», — пишет житель Новосибирска Игорь Васильев.

Официальных данных о причинах возгорания пока нет. Представители гостиницы на странице отеля в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали свою версию происшествия.

«Сегодня в гостиничном комплексе Mirotel произошло задымление внутри воздуховода. Предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности гостей и персонала. Пожарные уехали, эвакуация завершена — гости вернулись в номера. Жертв и пострадавших нет. Отель работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

4-звездочная гостиница «Mirotel Novosibirsk» была открыта 1 декабря 2016 года. Согласно данным официального сайта отеля, номерной фонд составляет 111 номеров: 100 одно/двухместных «Стандарт», 8 «Люкс» и 3 «Люкс-Апартаменты». Один из номеров категории «Стандарт Single» оборудован для людей с ограниченными физическими возможностями.

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