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09:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Стрельба свадебного кортежа в Магнитогорске попала на видео

Но в интернете не спешат осуждать отдыхающих.

21 июля на одном из перекрестков Магнитогорска видеорегистратор заснял следующую картину: в поворот заходят два черных внедорожника, украшенных шариками, а следом заниженные отечественные «Приоры». В какой-то момент раздается хлопок, следом еще один.

— Кто-то решил на свадьбе пострелять. Наверное, это «восток — дело тонкое», — пишут комментаторы в соцсетях.

Впрочем, другие поспешили заступиться за отдыхающих. Дескать перекресток был безлюдный, кругом ни людей, ни зданий, так что пугать особо некого было.

Отметим, что за стрельбу из оружия в городе грозит административный штраф до 50 тыс. руб. Однако это в том случае, если оно было боевым.

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