Стрельба свадебного кортежа в Магнитогорске попала на видео

21 июля на одном из перекрестков Магнитогорска видеорегистратор заснял следующую картину: в поворот заходят два черных внедорожника, украшенных шариками, а следом заниженные отечественные «Приоры». В какой-то момент раздается хлопок, следом еще один.

— Кто-то решил на свадьбе пострелять. Наверное, это «восток — дело тонкое», — пишут комментаторы в соцсетях.

Впрочем, другие поспешили заступиться за отдыхающих. Дескать перекресток был безлюдный, кругом ни людей, ни зданий, так что пугать особо некого было.