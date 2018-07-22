Стрельба свадебного кортежа в Магнитогорске попала на видео
Но в интернете не спешат осуждать отдыхающих.
Но в интернете не спешат осуждать отдыхающих.
21 июля на одном из перекрестков Магнитогорска видеорегистратор заснял следующую картину: в поворот заходят два черных внедорожника, украшенных шариками, а следом заниженные отечественные «Приоры». В
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Впрочем, другие поспешили заступиться за отдыхающих. Дескать перекресток был безлюдный, кругом ни людей, ни зданий, так что пугать особо некого было.
Отметим, что за стрельбу из оружия в городе грозит административный штраф до 50 тыс. руб. Однако это в том случае, если оно было боевым.