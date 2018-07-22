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12:00 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону иномарка перевернулась на набережной

В центре Ростова-на-Дону иномарка перевернулась на набережной. На видео, которое попало в сеть, видно как водитель автомобиля на скорости, видимо, пытаясь обогнать впереди идущую машину, цепляет ее бампер и переворачивается.

В итоге в дорожной аварии пострадали три автомобиля. Один из участников дорожного происшествия попросил свидетелей поделиться записями видеорегистратора, а после — когда нашел, опубликовал фрагмент с запечатленным моментом аварии.

В качестве предположений горожане писали, что водитель перевернувшейся машины мог уснуть за рулем. Другие о том, что такие гонщики на дорогах Ростова-на-Дону не редкость.

Во время загрузки произошла ошибка.

— А вообще, раз купили машину, потратьте еще пару тысяч и купите регистратор! — дал совет один из горожан. — Суеверные, как можете видеть отсутствие регистратора — это не оберег от аварий. Даже самый простой регистратор — верный свидетель!

Еще один ростовчанин пожелал:

— Главное, чтобы виновник аварии был определен по записи, а невиновным страховые оплатили ремонт.

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