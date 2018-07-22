В Ростове-на-Дону иномарка перевернулась на набережной

В итоге в дорожной аварии пострадали три автомобиля. Один из участников дорожного происшествия попросил свидетелей поделиться записями видеорегистратора, а после — когда нашел, опубликовал фрагмент с запечатленным моментом аварии.

В качестве предположений горожане писали, что водитель перевернувшейся машины мог уснуть за рулем. Другие о том, что такие гонщики на дорогах Ростова-на-Дону не редкость.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=13991213&id=456239138&hash=2c191acf88e54b19&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— А вообще, раз купили машину, потратьте еще пару тысяч и купите регистратор! — дал совет один из горожан. — Суеверные, как можете видеть отсутствие регистратора — это не оберег от аварий. Даже самый простой регистратор — верный свидетель!

Еще один ростовчанин пожелал: