В Ростове-на-Дону иномарка перевернулась на набережной
В центре
В центре
В итоге в дорожной аварии пострадали три автомобиля. Один из участников дорожного происшествия попросил свидетелей поделиться записями видеорегистратора, а после — когда нашел, опубликовал фрагмент с запечатленным моментом аварии.
В качестве предположений горожане писали, что водитель перевернувшейся машины мог уснуть за рулем. Другие о том, что такие гонщики на дорогах
— А вообще, раз купили машину, потратьте еще пару тысяч и купите регистратор! — дал совет один из горожан. — Суеверные, как можете видеть отсутствие регистратора — это не оберег от аварий. Даже самый простой регистратор — верный свидетель!
Еще один ростовчанин пожелал:
— Главное, чтобы виновник аварии был определен по записи, а невиновным страховые оплатили ремонт.