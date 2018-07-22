Иркутскую область заволокло дымом

Что удивительно, лесных пожаров сейчас не зарегистрировано, по данным министерства лесного хозяйства региона. В зоне космомониторинга есть очаги в труднодоступных местах в северных территориях.

Как сообщает федеральная Авиалесоохрана, сейчас сильно горят Якутия и Красноярский край. Там, кстати, до сих пор действует режим ЧС. Скорее всего, оттуда и тянет дымом.