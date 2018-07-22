Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Отобрать» в РФ: Япония приняла закон о Курилах
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
Полину Диброву осудили в Сети за откровенное фото с детьми
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Наталья Сенчукова в «цветочном» платье выступила на концерте
Заслужили: для журналистов установили новое звание и знак Владимир Путин своим указом установил звание «Почетный журналист Российской Федерации»
Британские СМИ нашли "поезд мертвецов" в метро Москвы (видео)
Сеть смеется над новой формой сборной Украины
Школьник из Москвы покорил жюри британского «Голоса. Дети»
Кристина Асмус и Евгений Миллер сыграют пару в новом сериале
Туристы случайно пересекли украинскую границу и поплатились
Меньшова в купальнике понравилась фанатам - фото
"Можем прийти к худшей ситуации": глава Альфа-банка о Сбербанке
У ехавшего в РФ священника из Киева изъяли $52 тыс
Замужняя Цыганова рассказала, зачем идет на "Дом-2" - СМИ
"Не пожелаешь и врагу": Лифанов о разрыве с женой
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
6 соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Фоторепортажи
40Самые яркие болельщики ЧМ
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
10:12 (мск), источник: РИА Новости

В Волгоградской области в ДТП погибли пять человек

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Пять человек погибли в ДТП в Михайловском районе Волгоградской области, сообщила в воскресенье пресс-служба областного ГУ МВД.

Источник: РИА Новости

«В результате ДТП на месте происшествия скончались оба водителя, 83-летняя и 53-летняя пассажиры автомобиля “Лада Приора” и 39-летняя пассажир автомобиля “Лада Гранта”. В больницу с травмами доставлен 13-летний пассажир автомобиля “Лада Приора”», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на 774 километре трассы Р-22 «Каспий» 55-летний водитель автомобиля «Лада Приора», двигаясь в сторону Волгограда, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 38-летнего водителя.

Сообщается, что на месте ДТП находится руководство регионального главного следственного управления МВД, работает следственно-оперативная группа отдела полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

 Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря
Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией
СМИ: коалиция США нанесла удары по мирным жителям в Сирии
Самолеты Путина и Трампа сравнили по цене и размерам
Российский боксер проиграл украинцу в бою за Кубок Мохаммеда Али
Для чего в Австралии будут стрелять солью в небо
Израиль эвакуировал из Сирии членов «Белых касок»
Ограбление вынудило полиглота из Кении прожить на улице Киева
Британия пригрозила отказаться от выплат Евросоюзу за Brexit
Спорт
Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу, победив Гассиева 12-раундовый бой прошел в Москве в спорткомплексе «Олимпийский». Все трое судей отдали победу 31-летнему украинскому спортсмену
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Забытые секс-символы: 20 актеров, от которых все были без ума В зависимости от вашего возраста эти имена и лица могут показаться вам смутно знакомыми, а могут вызвать приятную ностальгию: вспоминаем секс-символов из культовых фильмов и сериалов прошлых десятилетий
Недвижимость
Съемное жилье неприлично подешевело
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Регина Тодоренко подогрела слухи о своей беременности Поклонники звезды уверены, что она ждет ребенка.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь