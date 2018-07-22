В Волгоградской области в ДТП погибли пять человек

Источник: РИА Новости

«В результате ДТП на месте происшествия скончались оба водителя, 83-летняя и 53-летняя пассажиры автомобиля “Лада Приора” и 39-летняя пассажир автомобиля “Лада Гранта”. В больницу с травмами доставлен 13-летний пассажир автомобиля “Лада Приора”», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на 774 километре трассы Р-22 «Каспий» 55-летний водитель автомобиля «Лада Приора», двигаясь в сторону Волгограда, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 38-летнего водителя.