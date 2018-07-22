Полицейские Астаны сбили детей на пешеходном переходе

Источник: Tengrinews

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Очевидец прислал в редакцию фотографии с места ДТП и сообщил, что авария произошла 20 июля. Как отметили в пресс-службе, 13-летний ребенок, управляя велосипедом, перевозил другого несовершеннолетнего 2009 года рождения и пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.

«По факту ДТП, имевшего место 20 июля на пересечении улиц Сейфуллина и С. Рахимова с участием патрульной машины и несовершеннолетнего велосипедиста, проводится дознание. В отношении водителя патрульной машины составлены все необходимые процессуальные документы и направлены в Управление административной полиции ДВД Астаны для принятия процессуального решения», — сообщили в пресс-службе ДВД города.

При этом в полиции Астаны подчеркнули, что в результате ДТП пострадавших нет.