Полицейские Астаны сбили детей на пешеходном переходе
Полицейский на патрульном авто сбил двоих детей на велосипеде в Астане, передает Tengrinews.kz.
Полицейский на патрульном авто сбил двоих детей на велосипеде в Астане, передает Tengrinews.kz.
Очевидец прислал в редакцию фотографии с места ДТП и сообщил, что авария произошла 20 июля. Как отметили в
«По факту ДТП, имевшего место 20 июля на пересечении улиц Сейфуллина и С. Рахимова с участием патрульной машины и несовершеннолетнего велосипедиста, проводится дознание. В отношении водителя патрульной машины составлены все необходимые процессуальные документы и направлены в Управление административной полиции ДВД Астаны для принятия процессуального решения», — сообщили в
При этом в полиции Астаны подчеркнули, что в результате ДТП пострадавших нет.
«Несовершеннолетние в медицинское учреждение не обращались. Факт зафиксирован системой камер видео наблюдения ЦОУ ДВД Астаны», — добавили в