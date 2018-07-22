Пьяного водителя маршрутки «Минск-Гродно» задержали под Скиделем

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Нетрезвого водителя маршрутного такси задержали на дороге под Скиделем, сообщили в ГАИ Гродненской области.

Автомобиль Peugeot с регистрационными знаками желтого цвета был остановлен для проверки инспекторами ГАИ 20 июля около 10:20 утра на 245-ом километре автодороги «Минск-Гродно», вблизи Скиделя.

«В процессе общения с его водителем, у сотрудников ГАИ возникло подозрение, что тот находится в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в автоинспекции.

Как показало проведенное освидетельствование, в крови водителя маршрутки было свыше 0,5 промилле алкоголя. По словам 45-летнего водителя, спиртное он употреблял накануне днем. Утром никаких признаков опьянения у себя не почувствовал и отправился в рейс.

При этом, как отметили в ГАИ, практически все посадочные места в автомобиле были заняты пассажирами.