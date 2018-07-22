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10:35 (мск), источник: Publika.md

ДТП у села Доброджя Ноуэ: понадобилась помощь спасателей

27-летняя пассажирка авто пострадала в результате аварии возле села Доброджя Ноуэ Сынджерейского района.

Источник: Publika.md

Машина, за рулем которой находился 29-летний мужчина, вылетела с трассы и врезалась в дерево. Женщину из искореженного салона доставали спасатели.

С переломом ноги женщину доставили в больницу. Водитель не пострадал. Ведется следствие.

По данным ГИЧС, за последние сутки помощь спасателей понадобилась в 30 случаях.

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