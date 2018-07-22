ДТП у села Доброджя Ноуэ: понадобилась помощь спасателей
27-летняя пассажирка авто пострадала в результате аварии возле села Доброджя Ноуэ Сынджерейского района.
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27-летняя пассажирка авто пострадала в результате аварии возле села Доброджя Ноуэ Сынджерейского района.
Машина, за рулем которой находился 29-летний мужчина, вылетела с трассы и врезалась в дерево. Женщину из искореженного салона доставали спасатели.
С переломом ноги женщину доставили в больницу. Водитель не пострадал. Ведется следствие.
По данным ГИЧС, за последние сутки помощь спасателей понадобилась в 30 случаях.