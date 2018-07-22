В Назарово Красноярского края в массовой драке пострадали красноярцы

В драке, которая произошла возле кафе «Медея» в Назарово, были избиты трое красноярцев, они отдыхали в этом заведении.

По свидетельству очевидцев, жители столицы края были спокойны, доброжелательны, никого не провоцировали, даже поделились, что получили в Назарово заказ на работу. После того, как мужчины вышли на улицу, начались разборки. Причина неизвестна. Избили красноярцев довольно серьёзно. Свидетели вызвали для них скорую помощь, одного пострадавшего в потасовке пришлось доставить в больницу.