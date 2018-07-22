Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина заблокировала свои порты без помощи России - СМИ
Грузчик получил в подарок машину за то, что пришел на работу
Сергей Безруков растрогал соцсети нежным отношением к дочке
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Burberry сожгла товары на 28 млн фунтов стерлингов
Минобороны сняло гриф секретности с нового вооружения Последние заявления Минобороны обсудили с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
Британские СМИ нашли "поезд мертвецов" в метро Москвы (видео)
Сеть смеется над новой формой сборной Украины
Школьник из Москвы покорил жюри британского «Голоса. Дети»
Кристина Асмус и Евгений Миллер сыграют пару в новом сериале
"Собчак живет, потому что кто-то убивал людей": Прилепин
Онкобольной Юдашкин выглядит худее жены - фанаты
"Можем прийти к худшей ситуации": глава Альфа-банка о Сбербанке
У ехавшего в РФ священника из Киева изъяли $52 тыс
Замужняя Цыганова рассказала, зачем идет на "Дом-2" - СМИ
"Не пожелаешь и врагу": Лифанов о разрыве с женой
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
48Сборная России не смогла выйти в полуфинал
10:49 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Назарово Красноярского края в массовой драке пострадали красноярцы

Очевидцы говорят, что в драке приняли участие около десяти человек.

В драке, которая произошла возле кафе «Медея» в Назарово, были избиты трое красноярцев, они отдыхали в этом заведении.

По свидетельству очевидцев, жители столицы края были спокойны, доброжелательны, никого не провоцировали, даже поделились, что получили в Назарово заказ на работу. После того, как мужчины вышли на улицу, начались разборки. Причина неизвестна. Избили красноярцев довольно серьёзно. Свидетели вызвали для них скорую помощь, одного пострадавшего в потасовке пришлось доставить в больницу.

Полицейские, приехавшие на вызов, задержали троих участников избиения, другим удалось убежать.

Все новости региона
Платим из-за страха. Поборы в школах и детских садах набирают новые обороты
СМИ: коалиция США нанесла удары по мирным жителям в Сирии
Самолеты Путина и Трампа сравнили по цене и размерам
Российский боксер проиграл украинцу в бою за Кубок Мохаммеда Али
Израиль эвакуировал из Сирии членов «Белых касок»
Для чего в Австралии будут стрелять солью в небо
Ограбление вынудило полиглота из Кении прожить на улице Киева
Британия пригрозила отказаться от выплат Евросоюзу за Brexit
Спорт
Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу, победив Гассиева 12-раундовый бой прошел в Москве в спорткомплексе «Олимпийский». Все трое судей отдали победу 31-летнему украинскому спортсмену
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Забытые секс-символы: 20 актеров, от которых все были без ума В зависимости от вашего возраста эти имена и лица могут показаться вам смутно знакомыми, а могут вызвать приятную ностальгию: вспоминаем секс-символов из культовых фильмов и сериалов прошлых десятилетий
Недвижимость
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Танковое училище в Челябинске решили превратить в жилье
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Названы лучшие города России для обогащения на жилье
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Регина Тодоренко подогрела слухи о своей беременности Поклонники звезды уверены, что она ждет ребенка.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь