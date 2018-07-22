В станице Динской погиб мужчина, катаясь на самодельном внедорожнике
Покататься на самодельном багги — небольшом автомобиле высокой проходимости, житель Беларуси решил в поле.
Покататься на самодельном багги — небольшом автомобиле высокой проходимости, житель Беларуси решил в поле.
Он приехал в гости к своим родственникам в станицу Новотитаровскую, что в Динском районе. А бороздить просторы на внедорожнике решил в поле недалеко от села Примаки.
— Когда ехал, не справился с управлением и автомобиль перевернулся, — рассказала «Комсомольской правде-Кубань» в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. — Мужчина, которому было 40 лет, погиб в результате этой аварии.
Проверку по факту происшествия сейчас проводят следователи Следкома. Они опрашивают очевидцев и выясняют, кто сделал этот автомобиль и законно ли вообще на нем ездили по полям.
А под Краснодаром в массовой аварии погиб один человек и трое получили серьезные ранения. Иномарка на большой скорости вылетела на встречную полосу движения и столкнулась с двумя автомобилями — Toyota Prius и Hyundai Accent.