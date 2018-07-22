Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Британские СМИ о русских: «Их вода из-под крана вкуса крови»
Грузчик получил в подарок машину за то, что пришел на работу
Земфира рассказала, планирует ли заводить ребенка
На кого променял жену бывший кандидат в президенты Павел Грудинин
Burberry сожгла товары на 28 млн фунтов стерлингов
Британские следователи рассказали, кто отравил Скрипалей В Великобритании следователи рассказали о личностях тех, кто отравил Сергея Скрипаля и его дочь
Российская компания заплатит США миллиарды долларов из-за Украины
Эксперт сказал, чего Меланье Трамп перекосило лицо
Назван самый возмутительный фильм года
Павел Прилучный: «У меня будет совершенно неожиданный образ»
Туристы из ЕС ответили за "соблазн сфотграфироваться на Украине"
Меньшова в купальнике понравилась фанатам - фото
Burberry сожгла товары на 28 млн фунтов стерлингов
Бородина показала, какой сделала ремонт, и напугала поклонников
Уникальное оружие оказалось фальшивкой
Странное происшествие в небе над Антарктидой
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
6 соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Фоторепортажи
40Самые яркие болельщики ЧМ
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
11:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В станице Динской погиб мужчина, катаясь на самодельном внедорожнике

Покататься на самодельном багги — небольшом автомобиле высокой проходимости, житель Беларуси решил в поле.

Он приехал в гости к своим родственникам в станицу Новотитаровскую, что в Динском районе. А бороздить просторы на внедорожнике решил в поле недалеко от села Примаки.

— Когда ехал, не справился с управлением и автомобиль перевернулся, — рассказала «Комсомольской правде-Кубань» в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. — Мужчина, которому было 40 лет, погиб в результате этой аварии.

Проверку по факту происшествия сейчас проводят следователи Следкома. Они опрашивают очевидцев и выясняют, кто сделал этот автомобиль и законно ли вообще на нем ездили по полям.

А под Краснодаром в массовой аварии погиб один человек и трое получили серьезные ранения. Иномарка на большой скорости вылетела на встречную полосу движения и столкнулась с двумя автомобилями — Toyota Prius и Hyundai Accent.

Все новости региона
 Из-за антироссийских санкций Италия теряет по 7 миллионов евро. В день!
Первый юбилей: в Британии отмечают пятилетие принца Джорджа
СМИ: коалиция США нанесла удары по мирным жителям в Сирии
Реальные зарплаты в Белоруссии обогнали российские
Российский боксер проиграл украинцу в бою за Кубок Мохаммеда Али
Для чего в Австралии будут стрелять солью в небо
Израиль эвакуировал из Сирии членов «Белых касок»
Ограбление вынудило полиглота из Кении прожить на улице Киева
Billboard представил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов
Спорт
Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу, победив Гассиева 12-раундовый бой прошел в Москве в спорткомплексе «Олимпийский». Все трое судей отдали победу 31-летнему украинскому спортсмену
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Забытые секс-символы: 20 актеров, от которых все были без ума В зависимости от вашего возраста эти имена и лица могут показаться вам смутно знакомыми, а могут вызвать приятную ностальгию: вспоминаем секс-символов из культовых фильмов и сериалов прошлых десятилетий
Недвижимость
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Танковое училище в Челябинске решили превратить в жилье
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Странные дома: кто живет в хижине посреди реки и в доме в форме крокодила
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Регина Тодоренко подогрела слухи о своей беременности Поклонники звезды уверены, что она ждет ребенка.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь