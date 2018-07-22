В станице Динской погиб мужчина, катаясь на самодельном внедорожнике

Он приехал в гости к своим родственникам в станицу Новотитаровскую, что в Динском районе. А бороздить просторы на внедорожнике решил в поле недалеко от села Примаки.

— Когда ехал, не справился с управлением и автомобиль перевернулся, — рассказала «Комсомольской правде-Кубань» в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. — Мужчина, которому было 40 лет, погиб в результате этой аварии.

Проверку по факту происшествия сейчас проводят следователи Следкома. Они опрашивают очевидцев и выясняют, кто сделал этот автомобиль и законно ли вообще на нем ездили по полям.