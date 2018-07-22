Пятеро погибли и пострадал ребенок в ДТП в Волгоградской области
Страшная авария, унесшая жизни пятерых человек, произошла ранним утром в Михайловском районе Волгоградской области.
Страшная авария, унесшая жизни пятерых человек, произошла ранним утром в Михайловском районе Волгоградской области.
Как сообщили в
Водители легковушек скончались на месте происшествия, вместе сними погибли 83-летняя и 53-летняя пассажиры автомобиля «Лада Приора» и 39-летняя пассажир автомобиля «Лада Гранта».13-летний мальчик — пассажир автомобиля «Лада Приора» — с травмами доставлен в больницу.