Пятеро погибли и пострадал ребенок в ДТП в Волгоградской области

Как сообщили в пресс-службе регионального главка, на 774 км трассы Р-22 «Каспий» 55-летний водитель «Лады Приоры», двигаясь в сторону Волгограда, выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 38-летнего водителя.