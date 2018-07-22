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11:42 (мск), источник: РИАЦ

Пятеро погибли и пострадал ребенок в ДТП в Волгоградской области

Страшная авария, унесшая жизни пятерых человек, произошла ранним утром в Михайловском районе Волгоградской области.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка, на 774 км трассы Р-22 «Каспий» 55-летний водитель «Лады Приоры», двигаясь в сторону Волгограда, выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 38-летнего водителя.

Водители легковушек скончались на месте происшествия, вместе сними погибли 83-летняя и 53-летняя пассажиры автомобиля «Лада Приора» и 39-летняя пассажир автомобиля «Лада Гранта».13-летний мальчик — пассажир автомобиля «Лада Приора» — с травмами доставлен в больницу.

Следственно-оперативная группа отдела полиции устанавливает все обстоятельства происшествия.

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