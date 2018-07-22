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11:00 (мск), источник: Tengrinews

Бензовоз упал с моста в ЗКО: погибли два человека

В Западно-Казахстанской области расследуют причины ДТП с бензовозом, в результате которого погибли два человека, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews
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Авария произошла 19 июля на трассе «Уральск — Чинаревское нефтегазоконденсатное месторождение». Фотографии с места ДТП распространяли в социальных сетях.

«Водитель автомобиля “КамАз” не справился с рулевым управлением и опрокинулся с моста в реку Ембулатовка неподалеку от поселка Красноармейское Зеленовского района. По данному факту проводится досудебное расследование», — сообщили в ДВД ЗКО.

В инспекции труда по ЗКО сообщили, что автомашина «КамАз» — бензовоз принадлежит ТОО «Uniserv» и используется для перевозки конденсата с месторождения Чинарево.

«На месте погибли 50-летний водитель и 28-летний рабочий. Сейчас создана комиссия, которая определит степень виновности самих работников и работодателя», — отметил заместитель руководителя по инспекции труда ЗКО Арман Туйгинбетов.

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Бензовоз упал с моста в ЗКО: погибли два человека
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