Бензовоз упал с моста в ЗКО: погибли два человека

Источник: Tengrinews

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Авария произошла 19 июля на трассе «Уральск — Чинаревское нефтегазоконденсатное месторождение». Фотографии с места ДТП распространяли в социальных сетях.

«Водитель автомобиля “КамАз” не справился с рулевым управлением и опрокинулся с моста в реку Ембулатовка неподалеку от поселка Красноармейское Зеленовского района. По данному факту проводится досудебное расследование», — сообщили в ДВД ЗКО.

В инспекции труда по ЗКО сообщили, что автомашина «КамАз» — бензовоз принадлежит ТОО «Uniserv» и используется для перевозки конденсата с месторождения Чинарево.