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11:48 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининграде «Тойота» протаранила автомобиль ДПС

В Калининграде в субботу произошло ДТП с участием автомобиля ДПС. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» во «Вконтакте».

Авария произошла на перекрестке улицы Театральной и Д. Донского в районе здания регионального правительства.

По словам очевидцев, автомобиль ДПС двигался с включенными спецсигналами.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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