В Калининграде «Тойота» протаранила автомобиль ДПС
В Калининграде в субботу произошло ДТП с участием автомобиля ДПС. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» во «Вконтакте».
В Калининграде в субботу произошло ДТП с участием автомобиля ДПС. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» во «Вконтакте».
Авария произошла на перекрестке улицы Театральной и Д. Донского в районе здания регионального правительства.
По словам очевидцев, автомобиль ДПС двигался с включенными спецсигналами.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.