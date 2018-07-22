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11:55 (мск), источник: Sputnik

Рахмат Акилов проведет остаток жизни в самой строгой тюрьме Швеции

В апреле 2017 года грузовик наехал на людей на одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Погибли пять человек, 15 получили травмы разной степени тяжести.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Выходец из Узбекистана Рахмат Акилов, приговоренный к пожизненному заключению по делу о теракте в Стокгольме, будет отбывать срок в особом отделении тюрьмы Кумла.

Правоохранители считают, что Акилов может сбежать, поэтому его разместили в самой надежной тюрьме Швеции.

Террориста также ограничат в общении с другими заключенными, поскольку есть опасения, что он повлияет на них своими взглядами на насилие, передает телеканал SVT.

В июне Стокгольмский суд признал Акилова виновным в смерти пяти человек и в попытке убийства 119 человек.

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