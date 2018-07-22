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12:08 (мск), источник: Sibnovosti.ru

С территории роддома в Омске украли скульптуру аистов с младенцем

Композиция простояла всего месяц после открытия.

Из парка возле роддома № 2 города Омска пропала композиция, символизирующая рождение детей. Фигурки аистов, приносящих младенца, исчезли накануне.

«Вряд ли вы их видели, потому что простояли они всего чуть больше месяца. Теперь эта фигура будет стоять у кого-то на балконе/даче, напоминая о том, какой он подлец», — пишет паблик «Аварийный Омск».

Скульптуру установили в июне 2018 года. Местные жители возмущены таким вандализмом.

«Позорище. Люди кричат, хотят жить в цивилизованной стране. В чистоте. В доброте. Чтоб у всех дворы были ухоженные, и мест для парковки хватало на все машины. А аистов воруем около роддома. Позор», — высказалась в комментариях жительница Омска Татьяна Кириленко.

Примечательно, что это не первый случай кражи скульптуры аистов в Омске. В 2010 году из сквера на площади Серова была украдена композиция «Рождение счастья». Две птицы в гнезде пользовались популярностью у местных жителей и гостей города. Злоумышленников и самих аистов так и не нашли. Позднее скульптура была создана заново.

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