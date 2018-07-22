С территории роддома в Омске украли скульптуру аистов с младенцем

Из парка возле роддома № 2 города Омска пропала композиция, символизирующая рождение детей. Фигурки аистов, приносящих младенца, исчезли накануне.

«Вряд ли вы их видели, потому что простояли они всего чуть больше месяца. Теперь эта фигура будет стоять у кого-то на балконе/даче, напоминая о том, какой он подлец», — пишет паблик «Аварийный Омск».

Скульптуру установили в июне 2018 года. Местные жители возмущены таким вандализмом.

«Позорище. Люди кричат, хотят жить в цивилизованной стране. В чистоте. В доброте. Чтоб у всех дворы были ухоженные, и мест для парковки хватало на все машины. А аистов воруем около роддома. Позор», — высказалась в комментариях жительница Омска Татьяна Кириленко.