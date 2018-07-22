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12:21 (мск), источник: Комсомольская правда

Из-за утечки топлива в самолете Сочи-Краснодар пассажиров сняли с рейса

Людей попросили выйти из лайнера и отправили другим бортом.

Источник: Комсомольская правда

Пассажиры рейса Сочи-Краснодар уже прошли предполетный досмотр и уселись по своим местам в лайнере, когда капитан сделал объявление:

— Пассажиры, у нас будет замена самолета. Просим вас взять ручную кладь и проследовать в автобусы. Вас уже ожидают.

Вылететь этот борт должен был в 18:20 21 июля, но в итоге улетели пассажиры в 21:38. Как сообщили сами пассажиры, вылет отменили из-за утечки топлива из правого двигателя.

— Под движком целая лужа жидкости натекла, — сказал один из пассажиров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хотя в компании «Базэл Аэро» об утечки жидкости не говорят. Заявили только, что вылет самолета перенесли по технической причине.

— В международном аэропорту Сочи на вылет был задержан рейс в Краснодар. Самолёт должен был вылететь в 18:20, однако, по технической причине вылет состоялся в 21:38. Авиакомпанией было предоставлено резервное воздушное судно.

Международный аэропорт Сочи работает в штатном режиме, готов к обслуживанию рейсов на прилёт и вылет, — сообщила «Комсомольской правде-Кубань» пресс-секретарь компании Анна Шалимова.

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