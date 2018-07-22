Из-за утечки топлива в самолете Сочи-Краснодар пассажиров сняли с рейса
Людей попросили выйти из лайнера и отправили другим бортом.
Людей попросили выйти из лайнера и отправили другим бортом.
Пассажиры рейса
— Пассажиры, у нас будет замена самолета. Просим вас взять ручную кладь и проследовать в автобусы. Вас уже ожидают.
Вылететь этот борт должен был в 18:20 21 июля, но в итоге улетели пассажиры в 21:38. Как сообщили сами пассажиры, вылет отменили
— Под движком целая лужа жидкости натекла, — сказал один из пассажиров.
Хотя в компании «
— В международном аэропорту Сочи на вылет был задержан рейс в Краснодар. Самолёт должен был вылететь в 18:20, однако, по технической причине вылет состоялся в 21:38. Авиакомпанией было предоставлено резервное воздушное судно.
Международный аэропорт Сочи работает в штатном режиме, готов к обслуживанию рейсов на прилёт и вылет, — сообщила «Комсомольской правде-Кубань»