Из-за утечки топлива в самолете Сочи-Краснодар пассажиров сняли с рейса

Источник: Комсомольская правда

Пассажиры рейса Сочи-Краснодар уже прошли предполетный досмотр и уселись по своим местам в лайнере, когда капитан сделал объявление:

— Пассажиры, у нас будет замена самолета. Просим вас взять ручную кладь и проследовать в автобусы. Вас уже ожидают.

Вылететь этот борт должен был в 18:20 21 июля, но в итоге улетели пассажиры в 21:38. Как сообщили сами пассажиры, вылет отменили из-за утечки топлива из правого двигателя.

— Под движком целая лужа жидкости натекла, — сказал один из пассажиров.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-33025155&id=456241955&hash=f5a11ad946d64439&hd=1?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Хотя в компании « Базэл Аэро» об утечки жидкости не говорят. Заявили только, что вылет самолета перенесли по технической причине.

— В международном аэропорту Сочи на вылет был задержан рейс в Краснодар. Самолёт должен был вылететь в 18:20, однако, по технической причине вылет состоялся в 21:38. Авиакомпанией было предоставлено резервное воздушное судно.