18 человек пострадали в ДТП с автобусами в Алматы

Источник: Tengrinews

«22 июля 2018 года в 09.58 на пульт Станции скорой медицинской помощи поступил вызов о ДТП, на место выехали 10 бригад скорой помощи, доезд бригад в 10.06. В клиники города были доставлены и обратились за помощью 18 пострадавших с различными видами травм, ушибов и ссадин», — сообщили в управздраве.

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Как отметили медики, в приемных покоях клиник была оказана вся необходимая медицинская помощь, проведены обследования.

«По результатам оказанной помощи из числа пострадавших в клиники города госпитализированы четверо пациентов. Среди обратившихся за медицинской помощью трое детей, в приемном покое Центра детской неотложной помощи также была оказана вся необходимая медицинская помощь, родители детей отказались от госпитализации, направлены на амбулаторное наблюдение по месту жительства», — пояснили в пресс-службе.