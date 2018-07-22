18 человек пострадали в ДТП с автобусами в Алматы
18 человек пострадали в ДТП с автобусами в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
18 человек пострадали в ДТП с автобусами в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
«22 июля 2018 года в 09.58 на пульт Станции скорой медицинской помощи поступил вызов о ДТП, на место выехали 10 бригад скорой помощи, доезд бригад в 10.06. В клиники города были доставлены и обратились за помощью 18 пострадавших с различными видами травм, ушибов и ссадин», — сообщили в управздраве.
Как отметили медики, в приемных покоях клиник была оказана вся необходимая медицинская помощь, проведены обследования.
«По результатам оказанной помощи из числа пострадавших в клиники города госпитализированы четверо пациентов. Среди обратившихся за медицинской помощью трое детей, в приемном покое Центра детской неотложной помощи также была оказана вся необходимая медицинская помощь, родители детей отказались от госпитализации, направлены на амбулаторное наблюдение по месту жительства», — пояснили в
Напомним, ранее сообщалось, что два автобуса столкнулись лоб в лоб в Алматы. ДТП произошло на пересечении проспекта Достык и улицы Курмангазы. Один из автобусов самопроизвольно скатился с остановки (водитель припарковал автобус и поставил на ручник, а затем вышел из него) и врезался в другой автобус.