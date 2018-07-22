«Вот такие дела, это Казань». Появилось видео погони полицейских за автокраном

— Прямо сейчас возле Мамадышского тракта две патрульные машины гонятся вот за этим крановщиком, который не останавливается. Уже километр, наверное, проехал, и не собирается останавливаться… Вот такие дела, это Казань, — отметил автор ролика.

После стало известно, что во время спецоперации «Анаконда» на границе Казани спецпатрулю, не подчинился автокран-КАМАЗ, в итоге водителя сумели оттеснить многотонного лихача в сторону поселка Высокая Гора.

В какой-то момент была открыта стрельба по колесам автокрана из пистолета, после этого пьяный 27-летний Александр остановился. Ранее за повторное пьяное вождение он был лишен водительского удостоверения на пять лет.