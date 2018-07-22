«Вот такие дела, это Казань». Появилось видео погони полицейских за автокраном
В Казани в ночь на 22 июля полицейские устроили погоню за водителем автокрана, видеозапись погони, оформленная в стиле популярной игры GTA, появилась в соцсетях.
В Казани в ночь на 22 июля полицейские устроили погоню за водителем автокрана, видеозапись погони, оформленная в стиле популярной игры GTA, появилась в соцсетях.
— Прямо сейчас возле Мамадышского тракта две патрульные машины гонятся вот за этим крановщиком, который не останавливается. Уже километр, наверное, проехал, и не собирается останавливаться… Вот такие дела, это Казань, — отметил автор ролика.
После стало известно, что во время спецоперации «Анаконда» на границе Казани спецпатрулю, не подчинился
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