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12:17 (мск), источник: Prokazan.ru

«Вот такие дела, это Казань». Появилось видео погони полицейских за автокраном

В Казани в ночь на 22 июля полицейские устроили погоню за водителем автокрана, видеозапись погони, оформленная в стиле популярной игры GTA, появилась в соцсетях.

— Прямо сейчас возле Мамадышского тракта две патрульные машины гонятся вот за этим крановщиком, который не останавливается. Уже километр, наверное, проехал, и не собирается останавливаться… Вот такие дела, это Казань, — отметил автор ролика.

После стало известно, что во время спецоперации «Анаконда» на границе Казани спецпатрулю, не подчинился автокран-КАМАЗ, в итоге водителя сумели оттеснить многотонного лихача в сторону поселка Высокая Гора.

В какой-то момент была открыта стрельба по колесам автокрана из пистолета, после этого пьяный 27-летний Александр остановился. Ранее за повторное пьяное вождение он был лишен водительского удостоверения на пять лет.

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