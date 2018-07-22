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12:51 (мск), источник: Tengrinews

5-летний ребенок утонул в популярном аквапарке Алматы

5-летний ребенок утонул в популярном аквапарке близ Алматы, передает Tengrinews.kz. О несчастном случае сообщили очевидцы.

Источник: Tengrinews

В пресс-службе Комитета по ЧС подтвердили факт гибели ребенка в бассейне в Алматинской области.

«В 11.45 в селе Байсерке Илийского района, в бассейне на зоне отдыха “Дос” очевидцами обнаружено и извлечено из воды тело мальчика 2013 года рождения, который оставшись без присмотра родителей, захлебнулся водой во время купания в оборудованном для купания месте», — сообщили в пресс-службе КЧС.

Как отметили в пресс-службе через полчаса он скончался в больнице, не приходя в сознание.

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