Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Госизмена: секреты «Роскомоса» улетели с гиперзвуком на Запад
Грузчик получил в подарок машину за то, что пришел на работу
Лариса Гузеева показала семейное фото мамы и дочки
На кого променял жену бывший кандидат в президенты Павел Грудинин
Конец света: что такое «кровавая» Луна и где ее можно увидеть
Британские следователи рассказали, кто отравил Скрипалей В Великобритании следователи рассказали о личностях тех, кто отравил Сергея Скрипаля и его дочь
Российская компания заплатит США миллиарды долларов из-за Украины
Эксперт сказал, чего Меланье Трамп перекосило лицо
Школьник из Москвы покорил жюри британского «Голоса. Дети»
Кристина Асмус и Евгений Миллер сыграют пару в новом сериале
Волочкова села на шпагат на “банан” - фото
Туристы пересекли границу Украины и поплатились
В «Единой России» обсудят варианты мер в отношении Поклонской
«Касперский» предупредил о мошенничестве с картами
Страшное селфи: девушка из России покорила соцсети (фото)
Российские магазины «сливают» технику
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
6 соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Фоторепортажи
40Самые яркие болельщики ЧМ
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
12:53 (мск), источник: Sputnik.by

Ночная погоня в Витебске закончилась аварией и уголовной статьей

Ночная погоня в Витебске закончилась аварией и уголовной статьей.

Источник: Sputnik.by

Около половины четвертого утра на одной из заправок Витебска внимание инспекторов ГАИ привлек автомобиль Renault, который совершал странные маневры, после требования остановится водитель попытался скрыться, рассказала Sputnik официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Во время погони водитель не рассчитал скорость и его машина пошла в занос, после чего врезалась в светофор и опрокинулась.

«Нарушитель попытался убежать, но был задержан инспекторами ГАИ. Renault после столкновения загорелась. Ее удалось потушить вовремя прибывшим сотрудникам МЧС», — добавила Шкуратова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лихачем оказался пьяный (более 1 промилле) 18-летний парень, который никогда не имел водительского удостоверения. Более того, в течение этого года он уже привлекался за вождение в пьяном виде, поэтому сейчас ему грозит наказание по ч.1 ст. 317 УК РБ «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств».

Кроме того, на молодого человека составили четыре административных протокола и наложили арест на автомобиль, который не принадлежит нарушителю.

Вместе с парнем в машине находилась несовершеннолетняя девушка. В ДТП никто не пострадал.

Все новости региона
 Заводили мужчин и машины: красивые девушки и авто фестиваля Sunday-2018
Фильм белорусского режиссера получил гран-при Одесского кинофестиваля
СМИ: коалиция США нанесла удары по мирным жителям в Сирии
Реальные зарплаты в Белоруссии обогнали российские
Российский боксер проиграл украинцу в бою за Кубок Мохаммеда Али
Для чего в Австралии будут стрелять солью в небо
Израиль эвакуировал из Сирии членов «Белых касок»
Ограбление вынудило полиглота из Кении прожить на улице Киева
Billboard представил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов
Спорт
Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу, победив Гассиева 12-раундовый бой прошел в Москве в спорткомплексе «Олимпийский». Все трое судей отдали победу 31-летнему украинскому спортсмену
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Забытые секс-символы: 20 актеров, от которых все были без ума В зависимости от вашего возраста эти имена и лица могут показаться вам смутно знакомыми, а могут вызвать приятную ностальгию: вспоминаем секс-символов из культовых фильмов и сериалов прошлых десятилетий
Недвижимость
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Названы лучшие города России для обогащения на жилье
Танковое училище в Челябинске решили превратить в жилье
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Регина Тодоренко подогрела слухи о своей беременности Поклонники звезды уверены, что она ждет ребенка.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь