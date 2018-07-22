Ночная погоня в Витебске закончилась аварией и уголовной статьей.

Источник: Sputnik.by

Около половины четвертого утра на одной из заправок Витебска внимание инспекторов ГАИ привлек автомобиль Renault, который совершал странные маневры, после требования остановится водитель попытался скрыться, рассказала Sputnik официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Во время погони водитель не рассчитал скорость и его машина пошла в занос, после чего врезалась в светофор и опрокинулась.

«Нарушитель попытался убежать, но был задержан инспекторами ГАИ. Renault после столкновения загорелась. Ее удалось потушить вовремя прибывшим сотрудникам МЧС», — добавила Шкуратова.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ysTv7F58qtc?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Лихачем оказался пьяный (более 1 промилле) 18-летний парень, который никогда не имел водительского удостоверения. Более того, в течение этого года он уже привлекался за вождение в пьяном виде, поэтому сейчас ему грозит наказание по ч.1 ст. 317 УК РБ «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств».

Кроме того, на молодого человека составили четыре административных протокола и наложили арест на автомобиль, который не принадлежит нарушителю.