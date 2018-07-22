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12:23 (мск), источник: Комсомольская правда

В Казани мужчина получил удар током, взобравшись на крышу вагона

ЧП произошло на станции Юдино 21 июля в 21.14.

Как сообщили в МЧС Татарстана, сообщение поступило от оперативного дежурного Горьковской железной дороги. Он рассказал, что во время осмотра грузового состава из 36 вагонов, которые должны были проследовать от Юдино до станции Агрыз, на крыше контейнера обнаружили мужчину. Он получил удар током, но остался жив.

На месте происшествия работали медики, спасатели и энергетики. В 22.02 в субботу, 21 июля, пострадавшего мужчину сняли с грузового вагона и передали сотрудникам «скорой медицинской помощи». Пострадавший получил тяжелые травмы и госпитализирован в ожоговый центр РКБ Казани. В 22.06 грузовой поезд продолжил движение по маршруту следования.

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