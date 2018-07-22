В Казани мужчина получил удар током, взобравшись на крышу вагона

Как сообщили в МЧС Татарстана, сообщение поступило от оперативного дежурного Горьковской железной дороги. Он рассказал, что во время осмотра грузового состава из 36 вагонов, которые должны были проследовать от Юдино до станции Агрыз, на крыше контейнера обнаружили мужчину. Он получил удар током, но остался жив.