34-летний диджей из Башкирии погиб, упав с 7-го этажа отеля в Турции

34-летний Марсель Нагимов отправился в долгожданный отпуск в Турцию со своими друзьями. Парни поселились в одном из отелей города Сиде. Но в ночь на 19 июля произошло несчастье — Марсель сорвался с балкона своего номера и пролетел семь этажей.

Мужчину экстренно увезли в больницу, но по пути в медучреждение он скончался от полученных травм.

— Марсель был застрахован. Но в страховой отказали, сказали, мол, нестраховой случай. Оказалось, что у него в крови нашли огромное количество алкоголя. Мы уверены, что его ему просто «приписали», — рассказала «Комсомолке» подруга Марселя, Виктория. — Он не был пьян! Упал, облокотившись об перила, которые оказались не надежны.

Марсель работал диджеем, звукооператором на местном Стерлитамакском радио. Друзья вспоминают его только хорошим словом — добрый, отзывчивый, трудолюбивый.

Сейчас друзья и родственники своими силами собирают средства, чтобы вернуть тело на Родину и достойно похоронить.

Чтобы перевезти погибшего, требуется 200 тысяч рублей. На данный момент собрано всего 85 тысяч.