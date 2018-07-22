В Прикамье произошло жуткое ДТП с участием пяти машин

Страшная авария произошла в Прикамье на 427-м километре автодороги М7 Волга. В ДТП пострадали пять автомобилей.

По словам очевидцев, авария произошла 21 июля около 19.20 часов из-за того, что автомобиль УАЗ вылетел на встречную полосу. Он столкнулся с «ВАЗ 2110», который от удара вылетел в кювет. После чего УАЗ въехал в Renault. Кроме того, в ДТП пострадали ещё две легковых машины, двигавшиеся навстречу. Как сообщают очевидцы, всех пострадавших людей скорая увезла в нытвенскую больницу.

«В Renault ехали женщина, бабушка и внук. У ребёнка сотрясение и ушибы. У бабушки разрыв тонкой кишки! У женщины перелом пальца! У водителя перелом таза, ноги и не знаю ещё чего, но память он на тот момент потерял», -написали пользователи в одной из групп «ВКонтакте».

По данным ГУ МСЧ по Пермскому краю, сообщение спасателям об этой аварии поступило в 20.25.