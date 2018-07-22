В Прикамье произошло жуткое ДТП с участием пяти машин
По словам очевидцев, пострадавших отправили в Нытвенскую больницу.
По словам очевидцев, пострадавших отправили в Нытвенскую больницу.
Страшная авария произошла в Прикамье на 427-м километре автодороги М7 Волга. В ДТП пострадали пять автомобилей.
По словам очевидцев, авария произошла 21 июля около 19.20 часов
«В Renault ехали женщина, бабушка и внук. У ребёнка сотрясение и ушибы. У бабушки разрыв тонкой кишки! У женщины перелом пальца! У водителя перелом таза, ноги и не знаю ещё чего, но память он на тот момент потерял», -написали пользователи в одной из групп «ВКонтакте».
По данным ГУ МСЧ по Пермскому краю, сообщение спасателям об этой аварии поступило в 20.25.
«Для оказания помощи оперативным службам от МЧС России по Пермскому краю привлекалось четыре человека личного состава и 1 единица техники», — добавили в ведомстве.