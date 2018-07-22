Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ахеджакова из Крыма сделала заявление о новой позиции по РФ
Грузчик получил в подарок машину за то, что пришел на работу
Беременная Регина Тодоренко и Влад Топалов вышли в свет
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Наталья Сенчукова в «цветочном» платье выступила на концерте
«Улыбка открывает все двери»Правила жизни президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович
Российская компания заплатит США миллиарды долларов из-за Украины
Эксперт сказал, чего Меланье Трамп перекосило лицо
Назван самый возмутительный фильм года
Павел Прилучный: «У меня будет совершенно неожиданный образ»
Волочкова села на шпагат на “банан” - фото
Туристы пересекли границу Украины и поплатились
Новые ПДД: инструкция для тех, кто ничего не понял
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
Страшное селфи: девушка из России покорила соцсети (фото)
Российские магазины «сливают» технику
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
6 соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Фоторепортажи
40Самые яркие болельщики ЧМ
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
13:04 (мск), источник: Sputnik.md

Тревога в детском лагере: в Бельцах прошла эвакуация детей

В одном из детских лагерей в Бельцах ночью прозвучала сирена. Тревогу подняли в рамках учений по обеспечению безопасности детей.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 22 июл — Sputnik. Более ста детей в лагере были подняты по тревоге среди ночи. Согласно сценарию учений, на базе внезапно вспыхнул пожар.

Читайте также
Жителей Кишинева напугали маневры военных по столице на американской технике

Сотрудники лагеря должны были собрать всех отдыхающих и отвести их в безопасное место.

По прибытию пожарных оказалось, что двое детей остались в одном из «горящих» домиков. В считанные минуты пожарные определили их местонахождение и вызволили наружу.

Такие учения проводятся во многих детских лагерях, чтобы обеспечить безопасность. Спасатели и пожарные обучают людей, работающих с детьми, правильному и оперативному поведению в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Согласно данным Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, с начала текущего года в Молдове при пожарах погибли трое детей.

Все новости региона
 Не отвести глаз: внучка Софии Ротару поразила поклонников своей красотой
Почему свадьбы никогда не окупаются, а фотографы не работают после полуночи
СМИ: коалиция США нанесла удары по мирным жителям в Сирии
Реальные зарплаты в Белоруссии обогнали российские
Российский боксер проиграл украинцу в бою за Кубок Мохаммеда Али
Для чего в Австралии будут стрелять солью в небо
Израиль эвакуировал из Сирии членов «Белых касок»
Ограбление вынудило полиглота из Кении прожить на улице Киева
Billboard представил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов
Спорт
Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу, победив Гассиева 12-раундовый бой прошел в Москве в спорткомплексе «Олимпийский». Все трое судей отдали победу 31-летнему украинскому спортсмену
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Забытые секс-символы: 20 актеров, от которых все были без ума В зависимости от вашего возраста эти имена и лица могут показаться вам смутно знакомыми, а могут вызвать приятную ностальгию: вспоминаем секс-символов из культовых фильмов и сериалов прошлых десятилетий
Недвижимость
Съемное жилье неприлично подешевело
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Регина Тодоренко подогрела слухи о своей беременности Поклонники звезды уверены, что она ждет ребенка.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь