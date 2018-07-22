Тревога в детском лагере: в Бельцах прошла эвакуация детей

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 22 июл — Sputnik. Более ста детей в лагере были подняты по тревоге среди ночи. Согласно сценарию учений, на базе внезапно вспыхнул пожар.

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Сотрудники лагеря должны были собрать всех отдыхающих и отвести их в безопасное место.

По прибытию пожарных оказалось, что двое детей остались в одном из «горящих» домиков. В считанные минуты пожарные определили их местонахождение и вызволили наружу.

Такие учения проводятся во многих детских лагерях, чтобы обеспечить безопасность. Спасатели и пожарные обучают людей, работающих с детьми, правильному и оперативному поведению в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.