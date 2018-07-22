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19:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Школьник утонул, поплыв за упавшим в реку мячом в Усть-Куте

Следственный комитет начал проверку по факту трагедии.

Трагедия произошла в Усть-Куте. На реке Лене утонул 11-летний школьник. Он поплыл за упавшим в воду во время игры мячом, однако угодил в яму и пошел ко дну. Спасти мальчика не удалось. Его тело было найдено позже ниже по течению.

— По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка, — сообщили в СУ СК России по Иркутской области.

А 20 июля, наконец, было найдено тело экстремала, который прыгнул в Иркут с 30-метровой скалы. Мужчине так и не удалось вынырнуть, оказавшись в воде. Друзья пытались самостоятельно отыскать его, а затем обратились за помощью к спасателям. Водолазы обследовали дно, однако безрезультатно. Тело унесло течением на много километров. Лишь через неделю его увидели случайные отдыхающие.

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