Школьник утонул, поплыв за упавшим в реку мячом в Усть-Куте
Следственный комитет начал проверку по факту трагедии.
Следственный комитет начал проверку по факту трагедии.
Трагедия произошла в
— По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка, — сообщили в СУ СК России по Иркутской области.
А 20 июля, наконец, было найдено тело экстремала, который прыгнул в Иркут с 30-метровой скалы. Мужчине так и не удалось вынырнуть, оказавшись в воде. Друзья пытались самостоятельно отыскать его, а затем обратились за помощью к спасателям. Водолазы обследовали дно, однако безрезультатно. Тело унесло течением на много километров. Лишь через неделю его увидели случайные отдыхающие.