Школьник утонул, поплыв за упавшим в реку мячом в Усть-Куте

Трагедия произошла в Усть-Куте. На реке Лене утонул 11-летний школьник. Он поплыл за упавшим в воду во время игры мячом, однако угодил в яму и пошел ко дну. Спасти мальчика не удалось. Его тело было найдено позже ниже по течению.

А 20 июля, наконец, было найдено тело экстремала, который прыгнул в Иркут с 30-метровой скалы. Мужчине так и не удалось вынырнуть, оказавшись в воде. Друзья пытались самостоятельно отыскать его, а затем обратились за помощью к спасателям. Водолазы обследовали дно, однако безрезультатно. Тело унесло течением на много километров. Лишь через неделю его увидели случайные отдыхающие.