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14:33 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Пожара на шахте «Центральная» не было, это — учения

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 июля, ФедералПресс. Компания-владелец шахты «Центральная» в Челябинской области заявила, что пожара не было.

Эвакуация шахтеров из шахты «Центральная» в Челябинской области не была вызвана возгоранием, это были учения, сообщает Интерфакс со ссылкой на АО «Южуралзолото группа компаний».

На них проверялись действия служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Шахта продолжает работать в штатном режиме.

Ранее высказывались версии, что причиной задымления мог стать обогреватель, установленный в одном из подсобных помещений, либо возгорание кабелей на горизонте минус 650. Как ранее писал ФедералПресс, в Китае спасли 23 человека после взрыва в шахте.

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