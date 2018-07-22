Пожара на шахте «Центральная» не было, это — учения

Эвакуация шахтеров из шахты «Центральная» в Челябинской области не была вызвана возгоранием, это были учения, сообщает Интерфакс со ссылкой на АО «Южуралзолото группа компаний».

На них проверялись действия служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Шахта продолжает работать в штатном режиме.