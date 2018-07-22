Пожара на шахте «Центральная» не было, это — учения
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 июля, ФедералПресс.
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 июля, ФедералПресс.
Эвакуация шахтеров из шахты «Центральная» в Челябинской области не была вызвана возгоранием, это были учения, сообщает Интерфакс со ссылкой на АО «Южуралзолото группа компаний».
На них проверялись действия служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Шахта продолжает работать в штатном режиме.
Ранее высказывались версии, что причиной задымления мог стать обогреватель, установленный в одном из подсобных помещений, либо возгорание кабелей на горизонте минус 650. Как ранее писал ФедералПресс, в Китае спасли 23 человека после взрыва в шахте.