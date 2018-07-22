Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Британские СМИ о русских: «Их вода из-под крана вкуса крови»
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
Сергей Безруков растрогал соцсети нежным отношением к дочке
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Burberry сожгла товары на 28 млн фунтов стерлингов
Британские следователи рассказали, кто отравил Скрипалей В Великобритании следователи рассказали о личностях тех, кто отравил Сергея Скрипаля и его дочь
Российская компания заплатит США миллиарды долларов из-за Украины
Эксперт сказал, чего Меланье Трамп перекосило лицо
Назван самый возмутительный фильм года
Павел Прилучный: «У меня будет совершенно неожиданный образ»
Волочкова села на шпагат на “банан” - фото
Туристы пересекли границу Украины и поплатились
Главный купальник 60-х снова вошел в моду этим летом (фото)
Самый ненавистный вид мужских плавок (фото)
Звезда “6 кадров” вышла замуж за француза - СМИ
Собчак живет, т.к. кто-то убивал людей - Прилепин
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
14:29 (мск), источник: БЕЛТА

В Бобруйске совершено двойное убийство: подозреваемый задержан

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске совершено двойное убийство: подозреваемый задержан. Такая информация размещена на сайте УВД Могилевского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Около 7.00 20 июля в оперативно-дежурную службу УВД Бобруйского горисполкома по телефону 102 поступило сообщение от неизвестной, которая просила помощи. Они вместе с подругой закрылись в ванной комнате квартиры в доме по улице Лынькова, куда пытался проникнуть неизвестный. Точного адреса она не назвала, сказав только номер квартиры. Как позже оказалось — ошибочный. Характер сообщения указывал на то, что девушкам угрожает серьезная опасность. В связи с этим личный состав управления внутренних дел Бобруйского горисполкома был поднят по тревоге.

Читайте также
В Витебске задержали подозреваемого в убийстве женщины

Сотрудники милиции проделали масштабную и кропотливую работу по проверке поступившего сообщения. Осуществлялась отработка всех многоквартирных жилых домов по улице Лынькова и прилегающей к ней территории, проверялись увеселительные заведения, изучались записи камер видеонаблюдения.

Во время оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что 26-летняя бобруйчанка и ее 27-летняя знакомая отдыхали в кафе, где познакомились с неизвестным мужчиной, с которым затем уехали на такси. Сотрудниками уголовного розыска в кратчайшие сроки был установлен мужчина, с которым видели этих девушек. Им оказался неоднократно судимый, нигде не работающий 36-летний бобруйчанин. Вскоре по приметам он был задержан.

В ванной комнате квартиры задержанного по улице Лынькова были обнаружены трупы двух девушек со следами насильственной смерти, одной из которых была позвонившая в милицию бобруйчанка.

В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. С ним проводятся необходимые оперативные и следственные мероприятия, в ходе которых будут установлены мотив и обстоятельства совершения преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Убийство). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати пяти лет, или пожизненного заключения, или смертной казни.

Все новости региона
 У американского миллиардера нашли белорусские корни
Певец Александр Малинин снял клип в Мирском замке
СМИ: коалиция США нанесла удары по мирным жителям в Сирии
Реальные зарплаты в Белоруссии обогнали российские
Российский боксер проиграл украинцу в бою за Кубок Мохаммеда Али
Владелец «Спартака» считает, что в его команде перебор игроков
Для чего в Австралии будут стрелять солью в небо
Израиль эвакуировал из Сирии членов «Белых касок»
Президент Ирана предостерег Трампа от необдуманных действий
Спорт
Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу, победив Гассиева 12-раундовый бой прошел в Москве в спорткомплексе «Олимпийский». Все трое судей отдали победу 31-летнему украинскому спортсмену
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Забытые секс-символы: 20 актеров, от которых все были без ума В зависимости от вашего возраста эти имена и лица могут показаться вам смутно знакомыми, а могут вызвать приятную ностальгию: вспоминаем секс-символов из культовых фильмов и сериалов прошлых десятилетий
Недвижимость
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Названы лучшие города России для обогащения на жилье
Танковое училище в Челябинске решили превратить в жилье
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Максим Галкин сотворил чудо для дочки Шоумен поразил Лизу необычным фокусом.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь