В Бобруйске совершено двойное убийство: подозреваемый задержан
22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске совершено двойное убийство: подозреваемый задержан. Такая информация размещена на сайте УВД Могилевского облисполкома, сообщает БЕЛТА.
22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске совершено двойное убийство: подозреваемый задержан. Такая информация размещена на сайте УВД Могилевского облисполкома, сообщает БЕЛТА.
Около 7.00 20 июля в
Сотрудники милиции проделали масштабную и кропотливую работу по проверке поступившего сообщения. Осуществлялась отработка всех многоквартирных жилых домов по улице Лынькова и прилегающей к ней территории, проверялись увеселительные заведения, изучались записи камер видеонаблюдения.
Во время
В ванной комнате квартиры задержанного по улице Лынькова были обнаружены трупы двух девушек со следами насильственной смерти, одной из которых была позвонившая в милицию бобруйчанка.
В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. С ним проводятся необходимые оперативные и следственные мероприятия, в ходе которых будут установлены мотив и обстоятельства совершения преступления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Убийство). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати пяти лет, или пожизненного заключения, или смертной казни.