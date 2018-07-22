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14:39 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Высокогорском районе в ДТП пострадали три человека

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). В субботу вечером между деревнями Хохлово и Усады перевернулась «Лада» 14-й модели, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В результате ДТП в седьмую городскую больницу с различными травмами и переломами доставили двух женщин и мужчину.

На месте аварии работали сотрудники ПСЧ № 113.

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