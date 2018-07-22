В Высокогорском районе в ДТП пострадали три человека
(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). В субботу вечером между деревнями Хохлово и Усады перевернулась «Лада» 14-й модели, сообщили ИА «Татар-информ» в
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(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). В субботу вечером между деревнями Хохлово и Усады перевернулась «Лада» 14-й модели, сообщили ИА «Татар-информ» в
В результате ДТП в седьмую городскую больницу с различными травмами и переломами доставили двух женщин и мужчину.
На месте аварии работали сотрудники ПСЧ № 113.