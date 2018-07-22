Стали известны подробности аварии в Башкирии с двумя погибшими

Стали известны первые подробности вчерашней аварии на трассе М-5 в Буздякском районе Башкирии. Оказалось, что ДТП, которое привело к смерти двоих человек, произошло из-за водителя «Лифана» — житель Челябинской области уснул за рулем.

Напомним, 21 июля, «Лифан» столкнулся с «Ниссаном», от удара второй влетел в грузовик «Вольво». От полученных травм на месте ДТП погибли водитель и пассажир «Ниссана» — 32-летний и 37-летний мужчины.