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16:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Стали известны подробности аварии в Башкирии с двумя погибшими

ДТП произошло на трассе М-5 в Буздякском районе.

Стали известны первые подробности вчерашней аварии на трассе М-5 в Буздякском районе Башкирии. Оказалось, что ДТП, которое привело к смерти двоих человек, произошло из-за водителя «Лифана» — житель Челябинской области уснул за рулем.

Напомним, 21 июля, «Лифан» столкнулся с «Ниссаном», от удара второй влетел в грузовик «Вольво». От полученных травм на месте ДТП погибли водитель и пассажир «Ниссана» — 32-летний и 37-летний мужчины.

Предполагаемый виновник аварии выжил. ГИБДД Башкирии никаких официальных комментариев по данному инциденту не давало.

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