Сильный ливень в Уральске: подтоплены ТРЦ и улицы
Потоп произошел в крупнейшем торговом центре Уральска.
Потоп произошел в крупнейшем торговом центре Уральска.
АСТАНА, 22 июл — Sputnik.
По данным СМИ, ливень шел несколько минут, но успел затопить городские улицы и частные дома.
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В соцсетях пользователи начали распространять видео, на котором видно, как на цокольном этаже ТРЦ «City Center» рабочие вычерпывают воду.
Как сообщил СМИ владелец торгового центра Серик Мергалиев, подтопление случилось это
«Был аномальный дождь. За последние годы такого явления не было. Наша дождевая дренажная система не рассчитана была на это. Сейчас подсчитывается ущерб», — сказал Мергалиев.