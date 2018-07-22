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15:42 (мск), источник: Sputniknews.kz

Сильный ливень в Уральске: подтоплены ТРЦ и улицы

Потоп произошел в крупнейшем торговом центре Уральска.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 22 июл — Sputnik. Торгово-развлекательный центр затопило в результате сильного дождя в Уральске, сообщает региональное издание «Мой город».

По данным СМИ, ливень шел несколько минут, но успел затопить городские улицы и частные дома.

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В соцсетях пользователи начали распространять видео, на котором видно, как на цокольном этаже ТРЦ «City Center» рабочие вычерпывают воду.

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Как сообщил СМИ владелец торгового центра Серик Мергалиев, подтопление случилось это из-за сильного ливня.

«Был аномальный дождь. За последние годы такого явления не было. Наша дождевая дренажная система не рассчитана была на это. Сейчас подсчитывается ущерб», — сказал Мергалиев.

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