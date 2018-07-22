МЧС предупредило москвичей о сильном дожде и грозе в вечером

«По информации Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 21.00 часа 22 июля в Москве ожидается дождь, гроза, при грозе усиление ветра порывами до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС рекомендуют без необходимости не выходить на улицу и воздержаться от поездок на транспорте. Если непогода застала на улице, спасатели советуют укрыться в капитальном строении и не пытаться укрыться от дождя под деревьями, во временных строениях и под шаткими конструкциями, а также не пробовать самостоятельно преодолеть подтопленные участки.