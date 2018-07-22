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15:55 (мск), источник: Zakon.kz

На отдыхающих на пляже людей обвалился грунт в Актюбинской области

Двух девочек доставили в больницу.

На частном пляже «Инжу» Актюбинского водохранилища на отдыхающих обвалился грунт, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Обвал грунта произошел с обрыва над пляжем. Очевидцами спасены две девочки 2017 г. р. и 2016 г.р., которые с травмами госпитализированы в больницу. Работниками Центра медицины катастроф Комитета по чрезвычайным ситуациям оказана первая медицинская помощь пострадавшим.

На место происшествия также задействованы спасатели Оперативно-спасательного отряда ДЧС Актюбинской области.

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