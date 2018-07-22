В Екатеринбурге таксист выкинул молодых людей из машины из-за недостатка сдачи

Ночью компания из парней и девушек заказала машину в Яндекс. Такси на Ленина, 49, где находится клуб «Дом печати» и еще несколько баров. Ребята хотели спокойно добраться до дома, но в эту ночь, видимо, было не суждено обойтись без происшествий. Доехав до места, микрорайона Светлый, молодые люди хотели расплатиться и пойти по своим делам. Дали таксисту 1000 рублей, ожидая сдачи, а тот неожиданно начал психовать.

По словам молодых людей, он разозлился из-за того, что ему надоело возить пассажиров, для которых приходится искать сдачу. Заблокировав двери, водитель увез молодежь на Кольцовскую трассу и выбросил на дороге. При этом одну из них он так сильно дернул за руку, что сломал ее. Медики наложили на перелом гипс. После случившегося молодые люди пожаловались на таксиста.

— 13 июля служба поддержки зарегистрировала обращение с таким обвинением в адрес водителя, — подтвердили в прес-сслужбе сервиса «Yandex. Такси». — Однако, со слов водителя ситуация выглядела по-другому. Мы рекомендовали клиенту обратиться в полицию. Водитель заблокирован в системе как минимум до окончания разбирательства. Мы готовы сотрудничать с правоохранительными органами, если это будет необходимо.

Между тем, водителю грозит не только остаться без работы. Если слова молодых людей подтвердятся, то его могут привлечь к уголовной ответственности.

— Это не похищение еще, но уже удержание незаконное человека. Здесь они очевидно были лишены этой возможности.

Формально они находились в одном месте, которое называется автомобиль. Они были заперты против своей воли и не могли выйти. Либо таксист не давал им это сделать, либо грубо говоря они боялись за своей здоровье.