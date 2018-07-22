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16:41 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге таксист выкинул молодых людей из машины из-за недостатка сдачи

Его возмутило то, что у пассажиров была только крупная тысячная купюра.

Ночью компания из парней и девушек заказала машину в Яндекс. Такси на Ленина, 49, где находится клуб «Дом печати» и еще несколько баров. Ребята хотели спокойно добраться до дома, но в эту ночь, видимо, было не суждено обойтись без происшествий. Доехав до места, микрорайона Светлый, молодые люди хотели расплатиться и пойти по своим делам. Дали таксисту 1000 рублей, ожидая сдачи, а тот неожиданно начал психовать.

По словам молодых людей, он разозлился из-за того, что ему надоело возить пассажиров, для которых приходится искать сдачу. Заблокировав двери, водитель увез молодежь на Кольцовскую трассу и выбросил на дороге. При этом одну из них он так сильно дернул за руку, что сломал ее. Медики наложили на перелом гипс. После случившегося молодые люди пожаловались на таксиста.

— 13 июля служба поддержки зарегистрировала обращение с таким обвинением в адрес водителя, — подтвердили в прес-сслужбе сервиса «Yandex. Такси». — Однако, со слов водителя ситуация выглядела по-другому. Мы рекомендовали клиенту обратиться в полицию. Водитель заблокирован в системе как минимум до окончания разбирательства. Мы готовы сотрудничать с правоохранительными органами, если это будет необходимо.

Между тем, водителю грозит не только остаться без работы. Если слова молодых людей подтвердятся, то его могут привлечь к уголовной ответственности.

— Это не похищение еще, но уже удержание незаконное человека. Здесь они очевидно были лишены этой возможности.

Формально они находились в одном месте, которое называется автомобиль. Они были заперты против своей воли и не могли выйти. Либо таксист не давал им это сделать, либо грубо говоря они боялись за своей здоровье.

— Если бы он их куда-нибудь на дачу увез и там запер то это было бы уже квалифицированное похищение. Но здесь этого нет. Здесь больше похоже на 127-ю статью Уголовного кодекса РФ «Незаконное лишение свободы», — отметил Иван Волков, юрист. — В таких случаях следует обратиться с заявлением в полицию и в суд, потому что водитель мог причинить пассажирам морально-нравственные страдания. Люди находились в стрессовой ситуации. Можно также написать заявление в прокуратуру и в Роспотребнадзор, так как услуга не была оказана надлежащим образом. С юридического лица в таких ситуациях можно взыскать около 300 компенсации морального вреда.

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