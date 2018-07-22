Двое молодых людей доставлены в больницу, после взрыва гранаты в Бельцах
Взрыв в Бельцах. 19-летний парень был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, после того, как в его руке взорвалась граната. Так же была ранена 17-летняя девушка.
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Взрыв в Бельцах. 19-летний парень был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, после того, как в его руке взорвалась граната. Так же была ранена 17-летняя девушка.
По имеющейся информации, парень останется без двух пальцев, а молодая девушка переживает эмоциональный шок.
Взрыв произошел на улице Киев в городе Бельцы, во дворе дома, который они снимали.