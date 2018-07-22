Предполагаемых убийц Дениса Тена опознали и другие пострадавшие
Пользователь Askar Kaimakov на своей странице в Facebook рассказал, что на его знакомых в мае напали те, кого сейчас подозревают в убийстве Дениса Тена.
Пользователь Askar Kaimakov на своей странице в Facebook рассказал, что на его знакомых в мае напали те, кого сейчас подозревают в убийстве Дениса Тена.
По его словам, тогда на парня тоже напали двое, пытались забрать мобильный телефон, а, получив отпор, тоже ударили ножом в бедро. Тогда, по словам активиста, в полиции не стали выяснять обстоятельства дела и
Askar Kaimakov пишет, что сейчас потерпевшие вновь отправились в полицию, так как опознали обидчиков по фото предполагаемых убийц фигуриста Дениса Тена. Пользователь отмечает, что если бы не халатность, то Денис Тен 19 июля мог бы благополучно вернуться домой.
Напомним, что Денис Тен был убит в центре Алматы днем 19 июля.