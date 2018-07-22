Предполагаемых убийц Дениса Тена опознали и другие пострадавшие

Источник: Nur.kz

По его словам, тогда на парня тоже напали двое, пытались забрать мобильный телефон, а, получив отпор, тоже ударили ножом в бедро. Тогда, по словам активиста, в полиции не стали выяснять обстоятельства дела и что-либо делать.

Askar Kaimakov пишет, что сейчас потерпевшие вновь отправились в полицию, так как опознали обидчиков по фото предполагаемых убийц фигуриста Дениса Тена. Пользователь отмечает, что если бы не халатность, то Денис Тен 19 июля мог бы благополучно вернуться домой.