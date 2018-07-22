У аэропорта Кабула произошел взрыв
Взрыв прогремел недалеко от аэропорта столице Афганистана после прибытия
Взрыв прогремел недалеко от аэропорта столице Афганистана после прибытия
По данным полиции, взрыв прогремел недалеко от главного входа в аэропорт, данных о жертвах и пострадавших пока не поступало. По данным источников телеканала, взрывное устройство привел в действие
Дустум, в 2017 году уехавший в Турцию
Официальных обвинений ему предъявлено не было, однако после начавшегося расследования в мае 2017 года Дустум временно покинул страну, чтобы избежать судебного преследования. Тогда представитель Дустума Башир Ахмаж Тахьяндж (Bashir Ahmad Tahyanj) заявлял, что
В 2008 году Дустум уже обвинялся в похищении другого политического противника, который, предположительно, готовил на него покушение. Тогда Дустум вынужден был временно покинуть страну и отправился в Турцию, позднее он вернулся в Афганистан по требованию