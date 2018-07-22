У аэропорта Кабула произошел взрыв

Источник: Tengrinews

По данным полиции, взрыв прогремел недалеко от главного входа в аэропорт, данных о жертвах и пострадавших пока не поступало. По данным источников телеканала, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Дустум, в 2017 году уехавший в Турцию из-за подозрений в похищении и пытках своего политического противника, сегодня возвратился в Афганистан и был встречен своими сторонниками. Дустум подозревался в похищении на пять дней и пытках над своим противником Ахмадом Ишчи (Ahmad Ishchi) в 2016 году в провинции Джаузджан на севере Афганистана.

Официальных обвинений ему предъявлено не было, однако после начавшегося расследования в мае 2017 года Дустум временно покинул страну, чтобы избежать судебного преследования. Тогда представитель Дустума Башир Ахмаж Тахьяндж (Bashir Ahmad Tahyanj) заявлял, что вице-президент отправился в Турцию для прохождения «медицинского обследования и встречи с семьей», после которого Дустум должен был вернуться домой.