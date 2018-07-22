Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Франция закрывает торгпредство в России после ЧМ - СМИ
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
Опубликован новый портрет принца Джорджа по случаю его 5-летия
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Чувственная Моника Беллуччи украсила обложку Esquire
«Улыбка открывает все двери»Правила жизни президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович
Российская компания заплатит США миллиарды долларов из-за Украины
Эксперт сказал, чего Меланье Трамп перекосило лицо
Школьник из Москвы покорил жюри британского «Голоса. Дети»
Кристина Асмус и Евгений Миллер сыграют пару в новом сериале
Мост из РФ в Китай обрушился в Амур - видео
Туристы пересекли границу Украины и поплатились
Николь Кидман и Эмбер Херд блистали на фестивале в Калифорнии
Чувственная Моника Беллуччи украсила обложку Esquire
Медведева обвенчалась с иностранцем в соборе в Москве
Собчак живет, т.к. кто-то убивал людей - Прилепин
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
16Ливневые дожди в Японии
17:27 (мск), источник: Tengrinews

У аэропорта Кабула произошел взрыв

Взрыв прогремел недалеко от аэропорта столице Афганистана после прибытия вице-президента Абдул-Рашида Дустума, бежавшего из страны из-за подозрений в пытках и похищении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Tolo News.

Источник: Tengrinews

По данным полиции, взрыв прогремел недалеко от главного входа в аэропорт, данных о жертвах и пострадавших пока не поступало. По данным источников телеканала, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Дустум, в 2017 году уехавший в Турцию из-за подозрений в похищении и пытках своего политического противника, сегодня возвратился в Афганистан и был встречен своими сторонниками. Дустум подозревался в похищении на пять дней и пытках над своим противником Ахмадом Ишчи (Ahmad Ishchi) в 2016 году в провинции Джаузджан на севере Афганистана.

Официальных обвинений ему предъявлено не было, однако после начавшегося расследования в мае 2017 года Дустум временно покинул страну, чтобы избежать судебного преследования. Тогда представитель Дустума Башир Ахмаж Тахьяндж (Bashir Ahmad Tahyanj) заявлял, что вице-президент отправился в Турцию для прохождения «медицинского обследования и встречи с семьей», после которого Дустум должен был вернуться домой.

В 2008 году Дустум уже обвинялся в похищении другого политического противника, который, предположительно, готовил на него покушение. Тогда Дустум вынужден был временно покинуть страну и отправился в Турцию, позднее он вернулся в Афганистан по требованию экс-президента Хамида Карзая.

Все новости региона
Умер следователь, поймавший маньяка Чикатило
СМИ: коалиция США нанесла удары по мирным жителям в Сирии
Фигуристка Медведева: В Канаде мне открылся новый мир
Президент Аргентины без разрешения пустил к себе военных США
Реальные зарплаты в Белоруссии обогнали российские
Российский боксер проиграл украинцу в бою за Кубок Мохаммеда Али
Для чего в Австралии будут стрелять солью в небо
Владелец «Спартака» считает, что в его команде перебор игроков
Спорт
Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу, победив Гассиева 12-раундовый бой прошел в Москве в спорткомплексе «Олимпийский». Все трое судей отдали победу 31-летнему украинскому спортсмену
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Забытые секс-символы: 20 актеров, от которых все были без ума В зависимости от вашего возраста эти имена и лица могут показаться вам смутно знакомыми, а могут вызвать приятную ностальгию: вспоминаем секс-символов из культовых фильмов и сериалов прошлых десятилетий
Недвижимость
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Танковое училище в Челябинске решили превратить в жилье
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Странные дома: кто живет в хижине посреди реки и в доме в форме крокодила
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Максим Галкин сотворил чудо для дочки Шоумен поразил Лизу необычным фокусом.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь