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21:22 (мск), источник: Publika.md

В озере парка «Валя Морилор» утонул мужчина

В озере парка «Валя Морилор» утонул мужчина. Спасателям понадобилось несколько минут, чтобы достать его из воды. Они пытались его реанимировать, но тщетно.

Источник: Publika.md

По словам начальника спасательной станции Станислава Чаглея, глубина озера в том месте, где он утонул, не превышала полутора метров.

Очевидцы говорят, что мужчина был пьян и, находясь в воде, едва держался на ногах. Личность погибшего устанавливается. Ему было около 50-ти лет. С начала года в водоемах нашей страны утонули уже 38 человек.

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