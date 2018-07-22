В озере парка «Валя Морилор» утонул мужчина

По словам начальника спасательной станции Станислава Чаглея, глубина озера в том месте, где он утонул, не превышала полутора метров.

Очевидцы говорят, что мужчина был пьян и, находясь в воде, едва держался на ногах. Личность погибшего устанавливается. Ему было около 50-ти лет. С начала года в водоемах нашей страны утонули уже 38 человек.