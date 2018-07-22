Легковой автомобиль протаранил памятник Максиму Горькому в Нижнем Новгороде. ДТП произошло ночью 22 июня. Как сообщают в соцсетях очевидцы случившегося, автомобиль двигался на большой скорости со стороны площади Лядова.

Автомобиль очень сильно пострадал при столкновении с памятником. Но в аварии никто не погиб. Обстоятельства произошедшего выясняются. Newsroom24 следит за развитием событий.