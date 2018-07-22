Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ЕС предъявят иск на €1 трлн за эксперимент на территории РФ - СМИ
Грузчик получил в подарок машину за то, что пришел на работу
Максим Галкин сотворил чудо для дочки
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Николь Кидман и Эмбер Херд блистали на фестивале в Калифорнии
Минобороны сняло гриф секретности с нового вооружения Последние заявления Минобороны обсудили с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
Российская компания заплатит США миллиарды долларов из-за Украины
Эксперт сказал, чего Меланье Трамп перекосило лицо
Школьник из Москвы покорил жюри британского «Голоса. Дети»
Кристина Асмус и Евгений Миллер сыграют пару в новом сериале
Ученые назвали простое лекарство, сокращающее риск рака - СМИ
Мост из РФ в Китай обрушился в Амур - видео
5 видов пилинга, о которых ты, скорее всего, не слышала
Burberry сожгла товары на 28 млн фунтов стерлингов
Медведева обвенчалась с иностранцем в соборе в Москве
Собчак живет, т.к. кто-то убивал людей - Прилепин
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
40Самые яркие болельщики ЧМ
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
19:11 (мск), источник: Newsroom24.ru

Легковой автомобиль протаранил памятник Максиму Горькому в Нижнем Новгороде

ДТП произошло ночью 22 июня.

Легковой автомобиль протаранил памятник Максиму Горькому в Нижнем Новгороде. ДТП произошло ночью 22 июня. Как сообщают в соцсетях очевидцы случившегося, автомобиль двигался на большой скорости со стороны площади Лядова.

Автомобиль очень сильно пострадал при столкновении с памятником. Но в аварии никто не погиб. Обстоятельства произошедшего выясняются. Newsroom24 следит за развитием событий.

Все новости региона
 Плановые проверки на АЗС могут снова ввести в Нижегородской области
Более 1,5 млрд рублей планируется вложить в водоснабжение в Автозаводском районе
Госдеп: Помпео и Лавров обсудили нарушения России в Сирии
Фигуристка Медведева: В Канаде мне открылся новый мир
Порошенко пообещал Донбассу возвращение украинского флага
Реальные зарплаты в Белоруссии обогнали российские
Президент Аргентины без разрешения пустил к себе военных США
В Роскосмосе подтвердили арест ученого Кудрявцева
Для чего в Австралии будут стрелять солью в небо
Спорт
Гассиев — Усик: все испортили украинские политики Мурат Гассиев и Александр Усик сделали все, чтобы их бой стал торжеством спорта
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Забытые секс-символы: 20 актеров, от которых все были без ума В зависимости от вашего возраста эти имена и лица могут показаться вам смутно знакомыми, а могут вызвать приятную ностальгию: вспоминаем секс-символов из культовых фильмов и сериалов прошлых десятилетий
Недвижимость
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Названы лучшие города России для обогащения на жилье
Танковое училище в Челябинске решили превратить в жилье
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Максим Галкин сотворил чудо для дочки Шоумен поразил Лизу необычным фокусом.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь