В Роскосмосе подтвердили арест сотрудника ЦНИИмаш Кудрявцева

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев действительно арестован. С ним сейчас проводятся следственные действия», — сказал Устименко.

Других подробностей он не сообщил. В ЦНИИмаш не комментируют информацию об аресте Кудрявцева.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев сообщил ТАСС, что столичный суд санкционировал арест сотрудника ЦНИИмаш — головного научного института Роскосмоса — Виктора Кудрявцева, обвиняемого по делу о госизмене. Он не уточнил, какой суд санкционировал арест.

В Лефортовском суде Москвы, где рассматриваются вопросы об избрании меры пресечения по делам о госизмене и шпионаже, не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию, так как делу присвоен гриф «совершенно секретно».

Обыски в ЦНИИмаш

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что следственная группа ФСБ провела обыски в кабинетах сотрудников ЦНИИмаш, а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Роскосмоса Дмитрия Пайсона.

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По данным издания, оперативные мероприятия были проведены в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о госизмене УК РФ, около 10 работников отрасли проверяются на предмет их сотрудничества с западными спецслужбами. ФСБ установила, что западным спецслужбам стали известны результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом «совершенно секретно», сообщила газета.

В пресс-службе Роскосмоса заявили, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин проинформирован по данному делу и дал поручение оказывать следственной группе максимальное содействие. Источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что обыски и выемка документации, по предварительной информации, проводятся в Центре прочности ЦНИИмаш.