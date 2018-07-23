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08:16 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В ДТП с грузовиком на трассе в Воронежской области пострадали двое

Авария произошла в Каширском районе.

Два человека пострадали в ДТП на трассе М-4 «Дон» в Каширском районе Воронежской области. О ЧП сообщила «система-112» в воскресенье, 22 июля.

Авария произошла в 16:38 на 567 км трассы. На участке трассы столкнулись легковушка Volkswagen и грузовик DAF. В каком состоянии находятся пострадавшие — неизвестно.

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.

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