В ДТП с грузовиком на трассе в Воронежской области пострадали двое
Авария произошла в Каширском районе.
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Авария произошла в Каширском районе.
Два человека пострадали в ДТП на трассе М-4 «Дон» в Каширском районе Воронежской области. О ЧП сообщила «система-112» в воскресенье, 22 июля.
Авария произошла в 16:38 на 567 км трассы. На участке трассы столкнулись легковушка Volkswagen и грузовик DAF. В каком состоянии находятся пострадавшие — неизвестно.
Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.