Дмитрий Пайсон стал свидетелем по делу о госизмене в «Роскосмосе»

«Статус Пайсона определен как свидетель, скорее всего, он не будет задержан», — сказал он.

Между тем, в пресс-службе «Роскосмоса» агентству подтвердили арест научного сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева. «Виктор Викторович Кудрявцев действительно является научным сотрудником ЦНИИмаш, он арестован», — заявил «Интерфаксу» официальный представитель ведомства Владимир Устименко.

В свою очередь источник сообщил агентству, что, кроме Кудрявцева, по делу задержанных нет. «Кроме Кудрявцева пока никого не задержали», — сказал он.

Ранее в Общественной наблюдательной комиссии Москвы рассказали «Интерфаксу», что сотрудники ОНК обнаружили в следственном изоляторе «Лефортово» самого пожилого арестанта, задержанного по делу о госизмене, Виктора Кудрявцева.

В минувшую пятницу сотрудники правоохранительных органов в рамках уголовного дела о госизмене провели обыски в кабинетах Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), а также в офисе Дмитрия Пайсона.