Дмитрий Пайсон стал свидетелем по делу о госизмене в «Роскосмосе»
Москва. 22 июля. INTERFAX.RU — Бывший глава аналитического центра «Роскосмоса» Дмитрий Пайсон стал свидетелем по делу о госизмене, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.
Москва. 22 июля. INTERFAX.RU — Бывший глава аналитического центра «Роскосмоса» Дмитрий Пайсон стал свидетелем по делу о госизмене, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.
«Статус Пайсона определен как свидетель, скорее всего, он не будет задержан», — сказал он.
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