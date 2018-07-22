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19:06 (мск), источник: Интерфакс

Дмитрий Пайсон стал свидетелем по делу о госизмене в «Роскосмосе»

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU — Бывший глава аналитического центра «Роскосмоса» Дмитрий Пайсон стал свидетелем по делу о госизмене, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

«Статус Пайсона определен как свидетель, скорее всего, он не будет задержан», — сказал он.

Между тем, в пресс-службе «Роскосмоса» агентству подтвердили арест научного сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева. «Виктор Викторович Кудрявцев действительно является научным сотрудником ЦНИИмаш, он арестован», — заявил «Интерфаксу» официальный представитель ведомства Владимир Устименко.

В свою очередь источник сообщил агентству, что, кроме Кудрявцева, по делу задержанных нет. «Кроме Кудрявцева пока никого не задержали», — сказал он.

Ранее в Общественной наблюдательной комиссии Москвы рассказали «Интерфаксу», что сотрудники ОНК обнаружили в следственном изоляторе «Лефортово» самого пожилого арестанта, задержанного по делу о госизмене, Виктора Кудрявцева.

В минувшую пятницу сотрудники правоохранительных органов в рамках уголовного дела о госизмене провели обыски в кабинетах Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), а также в офисе Дмитрия Пайсона.

Накануне в пресс-службе «Роскосмоса» сообщили, что Пайсон подал в отставку. Сам он отказался комментировать это решение.

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