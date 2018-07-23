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10:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Самарская полиция ищет очевидцев убийства 7-летней девочки

Версии преступления пока не раскрываются.

Источник: РИА "Новости"

В Самаре полицейские ищут очевидцев гибели 7-летней девочки. Весть о ее пропаже разнеслась по Самаре утром в субботу, 21 июля. Сообщалось, что девочка ушла из дома в 17.00 в пятницу и больше не возвращалась.

Уже через несколько часов после начала активных поисков город потрясла страшная новость, малышку нашли мертвой.

Ее тело было найдено около 11 часов дня на заброшенной территории в районе пересечении улиц Карбышева и Блюхера со следами насильственной смерти.

По факту убийства малышки сразу же было возбуждено уголовное дело. Полицейские уже провели обыск в квартире на улице Энтузиастов, где девочка жила с матерью, ее гражданским мужем и двумя братьями. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды -Самары» рассказали соседи семьи. Они же предполагают, что родственники могут иметь отношение к гибели ребенка.

Правоохранители пока никаких версий не называют. Сейчас полицейские устанавливают очевидцев произошедшего и просят всех, кто обладает какой-либо информацией о трагедии, обратиться в ближайший отдел полиции лично или по телефонам 262−03−90, 262−03−99, 373−76−40, 102 или 02.

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