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20:21 (мск), источник: РИА Новости

В Астраханской области при опрокидывании лодки утонули трое детей

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Трое детей погибли из-за опрокидывания лодки на реке Бузан в Астраханской области, говорится в сообщении на сайте регионального главка МЧС.

Источник: РИА Новости

«Поступило сообщение, что в 10−15 метрах от берега при перевозке детей через реку Бузан в селе Калинино (Володарский район) произошло опрокидывание лодки», — говорится в сообщении.

Как отметили в управлении МЧС, в лодке находилось девять человек, из них семь — дети.

«В результате опрокидывания лодки предварительно утонуло три ребенка — 2009 года рождения, 2010 года рождения и 2003 года рождения», — отмечается в сообщении.

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