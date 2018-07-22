В Астраханской области при опрокидывании лодки утонули трое детей
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Трое детей погибли
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Трое детей погибли
«Поступило сообщение, что в 10−15 метрах от берега при перевозке детей через реку Бузан в селе Калинино (Володарский район) произошло опрокидывание лодки», — говорится в сообщении.
Как отметили в управлении МЧС, в лодке находилось девять человек, из них семь — дети.
«В результате опрокидывания лодки предварительно утонуло три ребенка — 2009 года рождения, 2010 года рождения и 2003 года рождения», — отмечается в сообщении.