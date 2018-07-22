В Астраханской области при опрокидывании лодки утонули трое детей

Источник: РИА Новости

«Поступило сообщение, что в 10−15 метрах от берега при перевозке детей через реку Бузан в селе Калинино (Володарский район) произошло опрокидывание лодки», — говорится в сообщении.

Как отметили в управлении МЧС, в лодке находилось девять человек, из них семь — дети.