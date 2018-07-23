Глава Серпуховского района пожаловался на условия содержания в «Лефортово»

Источник: РИА "Новости"

«Второй день ко мне не может попасть адвокат, а люди здесь не могут дождаться защитников неделями. Это грубейшее нарушение закона. СИЗО-2 “Лефортово” устроено так, чтобы унизить заключенных, сломать их и подавить волю. Варварские условия содержания, нет горячей воды, нет электронных писем, нет спортзала, нет кафе, и магазин работает один раз в месяц», — сообщил господин Шестун в письме члену Общественной наблюдательной комиссии и журналистке телеканала «Дождь» Когершын Сагиевой.

По словам господина Шестуна, ему не дают его теплые вещи.

Я замерз, но мне запретили даже накрываться одеялом, — заявил он.— Меня сегодня не пустили в баню из-за того, что мой сосед после операции не смог пойти. А условие — вдвоем или никто. Александр Шестун глава Серпуховского района Московской области

Александр Шестун также пожаловался на то, что ему подолгу не дают таблетки, которые он должен регулярно принимать из-за диабета. «Не дают диеты, хотя мой диагноз говорит о необходимости особой еды», — написал он.

Господина Шестуна перевели в «Лефортово» из СИЗО-5 «Водник». Когда он находился там, жаловался на то, что на него оказывают давление. «Вначале на карантине один второход угрожал мне большими неприятностями, гневом положенцев и смотрящих. Противно это было слушать, хоть я и не из пугливых, но зная, что здесь менее года назад убили топ-менеджера “Роскосмоса”, любые угрозы я воспринимаю всерьез, особенно угрозу отравления», — рассказал он тогда.

По словам Александра Шестуна, председатель Совета по правам человека Михаил Федотов достиг договоренности с начальником СИЗО-5 о заверении доверенности, которая позволит ему участвовать в выборах главы района 9 сентября. Он напомнил, что о его праве участвовать в выборах заявляла глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«Однако ФСИН не выполнила договоренность и отправила меня в СИЗО-2 “Лефортово”, — заявил он.— Полагаю, что руководство ФСИН и других силовых ведомств мстят мне за активную гражданскую позицию».

Напомним, Александра Шестуна обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2008—2014 годах он необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка, тем самым нанеся бюджету ущерб в 62,8 млн руб. Господин Шестун считает, что его уголовное преследование связано с его намерением вновь избраться главой района на сентябрьских выборах.