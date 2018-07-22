Омбудсмен: 17 сотрудников колонии в Ярославле отстранены от работы из-за видео о пытках

Источник: РИА "Новости"

17 сотрудников ярославской колонии № 1, где, по данным СМИ, летом 2017 года произошло избиение заключенного, отстранены от исполнения обязанностей. Об этом ТАСС сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

«17 сотрудников колонии отстранены от исполнения обязанностей, — сказал он. — Они находятся в Ярославле, все местные».

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Материал об избиении заключенного в ярославской колонии появился на сайте «Новой газеты». Текст сопровождался 10-минутной видеозаписью, которую предоставили юристы фонда «Общественный вердикт».

На кадрах видно, как люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют мужчину. По версии юристов фонда, это заключенный Евгений Макаров.

Бабуркин отметил, что сейчас в колонии работают многочисленные представители ФСИН из Москвы и сотрудники регионального управления ведомства. Проверку осуществляет прокуратура Ярославской области. По данным Бабуркина, сейчас прокуроры проводят масштабный опрос осужденных.



Обстановка в колонии

Говоря о ситуации в самой колонии, Бабуркин отметил, что обстановка там стабильная, исправительное учреждение работает в обычном режиме.

«Я сегодня посетил колонию № 1, там нет паники, обстановка нормальная, колония работает в обычном режиме. Я поговорил с осужденными, в том числе один на один. Все они подтверждают, что никакого давления на них не оказывается в плане дачи ими показаний, опрос проводится объективно. Настроение у осужденных разное, но в целом колония живет по установленному порядку», — отметил Бабуркин.

Он также рассказал, что обращение Макарова об избиении в колонии поступило к нему 2 июля 2017 года. 3 июля, по его словам, он обратился с запросом в прокуратуру Ярославской области с требованием организовать проверку, а также при необходимости принять меры прокурорского реагирования. Результаты проверки подтвердили, что характер и локализация обнаруженных у Макарова травм говорит «о несоразмерном применении физической силы и специальных средств со стороны должностных лиц ИК-1», сказал Бабуркин. Материалы проверки были переданы в СУ СК РФ по региону, прокуратура внесла представление в адрес руководства УФСИН России по области.

Мне тогда показывали видео первой части этих событий, где Макаров дерзит, не повинуется, оскорбляет сотрудников ФСИН, отказывается выходить из камеры. О том, что у видео есть такое продолжение, не было речи, то, что обнародовали сейчас, тогда показано не было. Сергей Бабуркин уполномоченный по правам человека в Ярославской области

Ситуация вокруг колонии

Публикации об избиениях в ярославской колонии № 1 появлялись в СМИ и ранее. В апреле 2017 года сообщалось об избиении заключенных, среди которых был фигурант так называемого «болотного дела» Иван Непомнящих и еще два человека.

Проверку этих сведений проводил региональный омбудсмен Сергей Бабуркин.

Управление ФСИН по Ярославской области опровергло сообщения об избиениях. По данным ведомства, Непомнящих осмотрели медики и не обнаружили телесных повреждений.