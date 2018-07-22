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22:30 (мск), источник: РИА Новости

В Екатеринбурге рухнул аттракцион с маленькими детьми

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. Следствие проводит проверку информации о падении карусели с детьми в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО) в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель следственного управления СК по Свердловской области Александр Шульга.

Ранее городской портал E1.ru сообщил, что в воскресенье около 16.30 местного времени (14.30 мск) из-за поломки на землю повалился один из аттракционов — карусель «Космос», на которой катаются дети в возрасте от 3 до 10 лет.

По данным портала, на аттракционе катались три или четыре ребенка. Одну девочку зажало, сообщило издание.

«Проверка проводится у нас следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург СКР. По имеющимся данным, то, что ребенок пострадал, не подтверждается. Телесных повреждений у ребенка не зафиксировано. Выясняются все обстоятельства. В рамках проверки будет выясняться, причинен ли ребенку какой-либо вред, и будет проверяться деятельность в части функционирования аттракциона», — сказал Шульга.

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Кувырок не туда

Руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что заявлений в полицию на данный момент по факту инцидента не поступало. Тем не менее проверка по факту случившегося проводится.

«На данный момент заявлений и сообщений в ОП № 7 УМВД по Екатеринбургу, на чьей территории располагается ЦПКиО, по этому инциденту не поступало, равно как и в областной главк. Появившиеся в социальных сетях сведения в настоящее время проверяются. ГУМВД области дало поручение территориальному ОВД направить в парк следственно-оперативную группу. По итогам начавшейся проверки будет принято соответствующее решение. Не сомневаюсь, и в самом ЦПКиО наверняка уже идет внутренняя служебная проверка, которая и даст ответ на вопрос, как такое ЧП могло произойти и по чьей халатности, если таковая имелась», — сказал Горелых.

По его словам, в парке сказали, что уладили недоразумение.

В самом парке полицию уверяют, что якобы уже уладили недоразумение с родственниками чудом не пострадавшего малыша. Может быть, этим и объясняется отсутствие заявления в региональное ГУМВД.
Валерий Горелых
руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области
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