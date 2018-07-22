В Астраханской области перевернулась лодка, погибли трое детей

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в 19:30 (по местному времени, 18:30 по московскому) поступило сообщение, что в 10−15 метрах от берега при перевозке детей через реку Бузан в село Калинино (Володарский район) опрокинулась лодка. В лодке находилось девять человек, из них семеро — дети», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что утонули три ребенка — 2009, 2010 и 2003 годов рождения. На месте происшествия работает оперативная группа Володарского гарнизона, инспектор ГИМС, а также представители всех взаимодействующих министерств и ведомств.

Как рассказал старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Андрей Хегай, по факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

По его словам, местный житель переправлял на лодке девятерых детей. Шестерых удалось спасти, трое детей 2004, 2008 и 2010 годов рождения утонули. Тело одно из утонувших уже нашли.

«Сейчас следователи опрашивают молодого человека, который катал детей в лодке. Решается вопрос о его задержании. Лодка принадлежала не ему. Это была не коммерческая поездка, а прогулка со знакомым», — сказал Хегай.