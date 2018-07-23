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05:28 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Чем известны «Белые каски»

Досье.

Источник: AP 2018

В 2012 году на территории Сирии, неподконтрольной правительственным войскам, начали работать группы спасателей-добровольцев. В 2014 году они были объединены в гуманитарную организацию «Сирийская гражданская оборона» (СГО), получившую известность под названием «Белые каски».

По данным организации, на территории Сирии в ее рядах сейчас состоят свыше 3 тыс. человек, более 200 погибли во время спасательных операций. На сайте «Белых касок» указано, что добровольцам удалось спасти порядка 115 тыс. человек, однако эксперты неоднократно подозревали СГО в фальсификации видеороликов о спасении пострадавших.

В 2016 году «Белые каски» получили спецпремию МИД Франции и Германии, а в 2017 году премию «Оскар» получил фильм об организации. О финансировании «Белых касок» сообщали власти США, Великобритании и Канады. 4 мая Госдепартамент США заявил о прекращении финансирования, но 14 июня программа помощи «Белым каскам» была возобновлена. Планируется, что организация получит от Вашингтона $6,6 млн.

Сирийское правительство считает «Белые каски» террористической группой. О том, что организация помогает террористам, неоднократно заявляли и в Москве. Россия также уличает «Белые каски» в фальсификации информации и провокациях, в том числе с химоружем.


Со своей стороны, «Белые каски» неоднократно обвиняли Москву и Дамаск в нанесении ударов по гуманитарным конвоям и мирным жителям, а также применении химоружия. В частности, в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) 4 апреля 2017 года и 7 апреля 2018 года в городе Дума в Восточной Гуте. На основании этих заявлений США наносили ракетные удары по Сирии, не дожидаясь заключения ОЗХО. Во второй раз к ним присоединились Великобритания и Франция.

8 июня «Белые каски» и Сирийская обсерватория по правам человека заявили, что российская авиация накануне нанесла авиаудар в районе населенного пункта Зардана в провинции Идлиб, в результате которого погибли не менее 44 человек. Минобороны России отрицало причастность к авиаударам.

Елена Федотова

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