Чем известны «Белые каски»
Досье.
Досье.
В 2012 году на территории Сирии, неподконтрольной правительственным войскам, начали работать группы
По данным организации, на территории Сирии в ее рядах сейчас состоят свыше 3 тыс. человек, более 200 погибли во время спасательных операций. На сайте «Белых касок» указано, что добровольцам удалось спасти порядка 115 тыс. человек, однако эксперты неоднократно подозревали СГО в фальсификации видеороликов о спасении пострадавших.
В 2016 году «Белые каски» получили спецпремию МИД Франции и Германии, а в 2017 году премию «Оскар» получил фильм об организации. О финансировании «Белых касок» сообщали власти США, Великобритании и Канады. 4 мая Госдепартамент США заявил о прекращении финансирования, но 14 июня программа помощи «Белым каскам» была возобновлена. Планируется, что организация получит от Вашингтона $6,6 млн.
Со своей стороны, «Белые каски» неоднократно обвиняли Москву и Дамаск в нанесении ударов по гуманитарным конвоям и мирным жителям, а также применении химоружия. В частности, в городе
8 июня «Белые каски» и Сирийская обсерватория по правам человека заявили, что российская авиация накануне нанесла авиаудар в районе населенного пункта Зардана в провинции Идлиб, в результате которого погибли не менее 44 человек. Минобороны России отрицало причастность к авиаударам.
Елена Федотова