Последствия аварии в Североуральске пока не устранены

Последствия аварии в свердловском Североуральске пока не устранены до конца. Такой вывод можно сделать из сообщения на официальном городском сайте.

Так, администрация города предупреждает местных жителей о том, что 23 июля выдача бутылированной воды продолжится. А на площади Мира все желающие смогут набрать воду в свои ёмкости из цистерны.

Показатель цветности уже давно находится в пределах нормы. А вот мутность воды в водопроводе в три и больше раза превышает максимально допустимый уровень.