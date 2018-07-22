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22:23 (мск), источник: ИА REGNUM

Последствия аварии в Североуральске пока не устранены

23 июля местным жителям снова придётся идти за выдаваемой питьевой водой.

Последствия аварии в свердловском Североуральске пока не устранены до конца. Такой вывод можно сделать из сообщения на официальном городском сайте.

Так, администрация города предупреждает местных жителей о том, что 23 июля выдача бутылированной воды продолжится. А на площади Мира все желающие смогут набрать воду в свои ёмкости из цистерны.

Показатель цветности уже давно находится в пределах нормы. А вот мутность воды в водопроводе в три и больше раза превышает максимально допустимый уровень.

Напомним, 16 июля в русле реки Калья произошёл провал. Грязь попала в водопровод. Вечером 19 июля авария была устранена. Теперь идёт процесс обеззараживания водопроводной воды. Пить её нельзя.

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